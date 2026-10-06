Partia Morawieckiego jednak nie powstanie? Horała: Trochę żal teraz ludziom mącić w głowach

6 października nowo wybrany wicemarszałek był gościem Radia VOX FM. Podczas rozmowy został zapytany m.in. o przyszłość stowarzyszenia Rozwój Plus powołanego przez byłego premiera. Horała należy do niego od kilku miesięcy, po tym, jak opuścił szeregi PiS-u.

Co z partią Mateusza Morawieckiego? „Żal ludziom mącić w głowach”

W trakcie wywiadu polityk został zapytany, dlaczego do tej pory stowarzyszenie nie zostało przekształcone w partię, o czym wcześniej wspominał Mateusz Morawiecki.

– To szczegół techniczny, organizacyjny. Ludzie w Polsce nie kochają partii, nie chcą działać w partiach. Stowarzyszenie wyszło nam tak dobrze i tak się rozwija, że trochę żal teraz ludziom mącić w głowach, że „tu stowarzyszenie” , „tu partia” . I oni może do końca nie wiedzą, do czego będą należeli – ujawnił Horała. Jednocześnie dodał, że „w ciągu kilku tygodni partia jako pewien wehikuł prawny, który jest potrzebny w formacji politycznej, powstanie”.

Zwrócił też uwagę, że „najważniejsze będzie stowarzyszenie, a szerzej ruch społeczny, który ma różne narzędzia” . Największymi będą: stowarzyszenie, klub parlamentarny oraz partia.

Prowadzący dopytywał Horałę, „czy nie będzie to pewnego rodzaju udawanie: jest partia, a jej nie ma” .

– Bardzo wyraźnie prawo definiuje, czym jest partia, czym się zajmuje i czym zajmuje się stowarzyszenie i jak może działać. Wiele osób nawet z racji pełnionych funkcji życiowych nie może przynależeć do partii – część samorządowców też nie chce, ale popiera Rozwój Plus. Może więc być w stowarzyszeniu i działać w stowarzyszeniu. Ruch polityczno-społeczny to jest rzecz jasna, a jakie tam są formalności to rzecz drugorzędna – przekazał Horała.

Morawiecki o założeniu partii. „Jest wniosek”

5 października na temat przyszłości stowarzyszenia wypowiedział się również Mateusz Morawiecki. Jego wypowiedź nieco się różni od słów wicemarszałka. Były premier jednoznacznie zapowiedział powołanie partii. – Jest decyzja, idziemy sami do wyborów, w ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, ale tak jak założyliśmy na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj np. tysiące ludzi, tysiące samorządowców – mówił na antenie RMF FM.

W serwisie X napisał również, że „Rozwój Plus to ruch, który ma zmieniać Polskę i zajmować się sprawami ludzi. Partia jest dla nas tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie” .

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