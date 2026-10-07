Filipiny przyjęły Nawrockich z rozmachem. Były fajerwerki i specjalny prezent

Na początku tygodnia Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli oficjalną wizytę na Filipinach, która potrwa do 8 października. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, w programie zaplanowano m.in. rozmowy z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr., udział w otwarciu V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, spotkanie z przedstawicielami polskiego oraz filipińskiego biznesu, a także wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza. Prezydent ma też odwiedzić bazę lotniczą im. płk. J. Villamora. Ponadto para prezydencka spotka się z Polonią .

Uroczyste przyjęcie pary prezydenckiej na Filipinach

Jak wynika z dotychczasowych relacji medialnych 6 października polska para prezydencka została uroczyście przywitana w pałacu Malacanan, gdzie urzęduje prezydent Filipin. Muzycy z wojskowej orkiestry reprezentacyjnej zagrali własną interpretację Mazurka Dąbrowskiego, a następnie obaj politycy wygłosili przemówienia.

Tego samego dnia pierwsza dama spotkała się ze swoją odpowiedniczką na Filipinach Louise Aranetą-Marcos w Likhang Filipino – miejscu prezentującym filipińską sztukę i rzemiosło. Nawrocka wzięła też udział w pokazie tańca, który dla niej przygotowano.

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Jak wynika z relacji dziennikarzy, później wszyscy przedstawiciele obu krajów zasiedli do uroczystego obiadu. „W menu znalazła się polsko-filipińska kuchnia, co organizatorzy wyraźnie podkreślili. Najpierw podano zupę grzybową, a następnie żeberka z polentą i lokalne warzywa. Na deser — filipińskie słodkości, ale z ciastem z kremówek. To nie był przypadek, ale oczywiste nawiązanie do papieskich kremówek” – wynika z ustaleń „Faktu” . Wraz z zakończeniem spotkania, niebo rozjaśnił zjawiskowy pokaz sztucznych ogni.

Karol Nawrocki wygłosił wykład i dostał prezent

7 października polski prezydent pojawił się z kolei na Uniwersytecie Katolickim im. Świętego Tomasza w Manili. Wygłosił tam wykład dla studentów, kadry oraz przybyłych gości. – Mimo odmiennej geografii wiele naszych trosk jest uderzająco podobnych. Tworzy to silną podstawę do głębszej współpracy poprzez dzielenie się doświadczeniem, technologią i wiedzą specjalistyczną – mówił polityk. Podkreślił także możliwość współpracy obu krajów w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju oraz handlu. Jego przemówienie zostało przyjęte głośnymi owacjami. Przedstawiciele uczelni wręczyli też politykowi oficjalną maskotkę uniwersytetu – pluszowego tygrysa bengalskiego.

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