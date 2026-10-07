PiS i Konfederacja bez własnych kandydatów w wyborach do Senatu. Powstał „komitet widmo”

W niedzielę 22 listopada między godz. 7 a 21 odbędą się wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 20. Obejmuje on obszary powiatów krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra. Do głosowania dojdzie w związku ze śmiercią senatora gen. Mirosława Różańskiego, który reprezentował barwy Polski 2050, a potem Nowa Polska – Centrum.

Kulisy wyborów do Senatu. „Tajemnicze okoliczności” wyłonienia kandydatki koalicji rządzącej

Partii Unia Centrum we wtorek 6 października poinformowała na platformie X (dawny Twitter), że dzień wcześniej senator Jacek Trela złożył w biurze Państwowej Komisji Wyborczej wniosek wraz z wymaganą ilością podpisów o zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji 15X. Kandydatką jest Zdzisława Różańska, prywatnie wdowa po zmarłym generale. Radio Zet ustaliło, że „kandydatkę wyłoniono w dość tajemniczych okolicznościach”.

Lokali politycy ugrupowań koalicyjnych o decyzji mieli dowiadywać się z mediów społecznościowych. Początkowo w grze mieli być inni kandydaci. Postawienie na Zdzisławę Różańską ma być związane z dołączeniem do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna Daniela Różańskiego, brata zmarłego generała. Pojawiły się obawy, że to właśnie on mógłby startować do Senatu. Ostatecznie postawiono na kogoś innego.

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Porozumienia nie udało się wypracować partiom prawicowym. PiS nie zdecydowało się wystawić własnego, partyjnego kandydata, tylko poparło byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Własnego kandydata nie zgłasza także Konfederacja, która w wyniku porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością też ma poprzeć Kubickiego. Do wyborów w okręgu nr 20 zgłosiło się 12 komitetów. Aby znaleźć się na kartach wyborczych trzeba zebrać dwa tys. podpisów do 14 października.

Jednym z nich jest „Pakt senacki prawicy”, którego pełnomocnikiem wyborczym jest Jerzy Materna z PiS, a pełnomocnikiem finansowym Krystian Pacholik z Konfederacji. Chodzi o paradoks „komitetów widmo”. Formalnie utworzone komitety bez wymaganej liczby podpisów i zarejestrowanego kandydata mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do obwodowych komisji wyborczych. Przysługuje im taka sama dieta jak przedstawicielom komitetów rzeczywiście uczestniczących w wyborach.

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