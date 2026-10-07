Sławomir Mentzen może zostać ukarany. Do komisji etyki trafił wniosek

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu lider Konfederacji opublikował nagrania w serwisie X, w których komentował przyjęcie do służb mundurowych na Dolnym Śląsku 150 kobiet. – Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówił Mentzen. W kolejnej publikacji stwierdził również, że „mężczyźni w polskiej policji są dyskryminowani względem kobiet!” , nawiązał wówczas do korzystania przez kobiety z różnego rodzaju ulg po urodzeniu dziecka.

Jest zgłoszenie po słowach Mentzena nt. kobiet

Posłanka PSL Magdalena Sroka w programie „Tak jest” emitowanym na antenie TVN24 poinformowała, że złożyła wniosek do sejmowej komisji etyki w związku z wypowiedziami polityka Konfederacji.

– Nie mogę tego słuchać (…). To jest tak potężne spłycenie roli kobiet w służbach mundurowych. To w ogóle nie jest dyskusja o tężyźnie, o tym, kto jest silniejszy – mówiła Sroka.

– Są mężczyźni, którzy nie są gladiatorami, którzy na ulicy nie poradziliby sobie podczas interwencji. Są kobiety, które by sobie poradziły. Są kobiety, które rzeczywiście w takim patrolu nie dają rady, ale to nie jest sposób, to nie jest metoda na to, żeby poruszać tego typu temat – dodała.

Fala komentarzy po publikacji Mentzena

W sieci pojawiło się także sporo komentarzy dotyczących wypowiedzi jednego z liderów prawicy. „Dla Mentzena i Konfederacji miejsce kobiet to kuchnia i sypialnia, a nie kariera zawodowa. Jakieś kompleksy dają o sobie znać?” – napisał w serwisie X Jan Grabiec z Kancelarii Premiera.

„Trzeba być pajacem, żeby coś takiego nagrać. Pijanego Wiplera powaliła dzielna policjantka. Może właśnie stąd te traumy” – stwierdził z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

„Brnij Pan, brnij dalej w te ataki na kobiety. Bardzo dobrze, niech do wszystkich dotrze, jaką dziaderską partią jest Konfederacja. Prawdziwy facet bez kompleksów na pewno nie ma problemu z tym, że kobieta wychodzi z pracy, aby nakarmić piersią niemowlaka” – napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.

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