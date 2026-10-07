Zwrot w sądowym sporze Kaczyńskiego z Sikorskim. Jest skarga kasacyjna

7 października minister spraw zagranicznych poinformował w serwisie X, że otrzymał informację z Sądu Apelacyjnego dotyczącą działań podjętych przez prezesa PiS.

Kaczyński złożył skargę do wyroku ws. sporu z Sikorskim

„Złożył skargę kasacyjną od prawomocnego wyroku potwierdzającego, że miałem 'subiektywne i obiektywne' powody, aby stwierdzić, że prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej” – przekazał Radosław Sikorski.

Przypomniał jednocześnie, „że jest to sprawa, w której Kaczyński złożył w sądzie jako dowód raport Komisji Millera, który potwierdził zaistnienie wypadku i wykluczył zamach” .

„Na potrzeby polityki są urojenia o zamachu a na potrzeby odszkodowania i pozwu, jest wypadek. Dziw, że ktokolwiek jeszcze wierzy tym krętaczom” – dodał Sikorski.

Spór Kaczyński – Sikorski. O co chodziło?

Przypomnijmy, w styczniu 2021 roku Sikorski napisał w serwisie X, że „Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu, do którego nie ma podstaw” . Następnie Jarosław Kaczyński pozwał polityka w trybie cywilnym, powołując się na poszanowanie pamięci o zmarłym.

W 2021 roku Sikorski stwierdził, że sądy powinny być „na tyle niezawisłe, aby wydać rzetelny wyrok w tej historycznej sprawie”. W mediach społecznościowych zamieścił też korespondencję z przedstawicielem PiS-u dotyczącą konfliktu.

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Sąd pierwszej instancji zobowiązał Sikorskiego do zamieszczenia przeprosin w mediach społecznościowych, jednak polityk się odwołał. Następnie sąd oddalił powództwo Kaczyńskiego, ponieważ uznał, że wypowiedź Sikorskiego była „elementem uprawnionej oceny prezydentury” .

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