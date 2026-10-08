Zamieszanie po wywiadzie Sikorskiego. Rzecznik MSZ reaguje: „Takie słowa nigdy nie padły”

7 października telewizja Espreso opublikowała fragment wywiadu z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wynikało z niego, że Polska miałaby deklarować gotowość do przekazania Ukrainie co najmniej 29 myśliwców F-16. Te doniesienia zdementował rzecznik ministerstwa Maciej Wiewiór. Tego samego dnia Espreso wprowadziło zmiany w publikacji.

Rzecznik MSZ reaguje na doniesienia ws. pomocy Ukrainie

„Takie słowa nigdy nie padły. Minister powiedział, że Polska rozmawia z Ukrainą o przekazaniu MiGów! To nie jest nowy temat” – napisał w środę w serwisie X Maciej Wiewiór. Niespełna godzinę po publikacji poinformował, że „29 się zgadzało... tyle że to MiG-29” . Zapewnił także, że pomyłka została naprawiona.

Doniesienia ukraińskich mediów zdążyły jednak w krótkim czasie wywołać sporo emocji, szczególnie wśród polityków. „Radosław Sikorski chce przekazać Ukrainie 29 polskich F-16. Nie ma na to zgody!” – pisał m.in. poseł Janusz Kowalski.

Oświadczenie ukraińskiej telewizji. „Przepraszamy za błąd”

Telewizja Espreso także odniosła się do publikacji. Poinformowano, że „wkradł się błąd: podczas przygotowywania tekstu błędnie wskazano F-16 zamiast samolotów MiG” .

„Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski mówił o negocjacjach Polski z Ukrainą w sprawie przekazania samolotów MiG. Nie wypowiedział się na temat gotowości Polski do przekazania Ukrainie 29 myśliwców F-16. Dementujemy te informacje” – dodano w opublikowanym sprostowaniu.

„Redakcja Espreso szczerze przeprasza Radosława Sikorskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, czytelników oraz media, które rozpowszechniały fałszywe informacje zawierające odnośniki do naszej publikacji. Przepraszamy za błąd i prosimy media, które powołały się na nasz materiał, o opublikowanie tego wyjaśnienia” – czytamy.

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