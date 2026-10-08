Braun chce powrotu Nord Stream. „Uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku”

7 października europoseł Grzegorz Braun, któremu towarzyszył m.in. poseł Roman Fritz wziął udział w konferencji prasowej wraz z politykami AfD. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ znajduje się tam stacja rozdzielcza Nord Stream.

Braun o wznowieniu Nord Stream 1 i 2

Politycy wzywali do wznowienia projektu gazociągu, a także wskazywali na konieczność współpracy z Moskwą i krytykowali unijną politykę klimatyczną.

Grzegorz Braun ocenił, że Warszawa nie powinna bojkotować współpracy energetycznej łączącej Berlin oraz Moskwę. – Polska powinna być inicjatorem – mówił Braun. Sparafrazował także wypowiedź z filmu „Czas apokalipsy” i przekazał, że „uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku”.

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„Polityka bezpieczeństwa energetycznego, jaką projektuje Konfederacja Korony Polskiej, ma jasny cel: obniżyć rachunki polskich rodzin i firm za prąd, gaz i benzynę – dlatego chcemy, by Polska była stałym partnerem i akcjonariuszem, a nie wiecznym kontestatorem i malkontentem obrotu paliw w Europie” – napisał w serwisie X lider partii.

Żaryn: partia Brauna „realizuje wprost rosyjskie interesy w Europie”

Do wystąpienia polskich polityków odniósł się były doradca Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn.

„Konfederacja Korony Polskiej (...) wezwała rząd RFN do ponownego uruchomienia Nord Streamu (...), wzywa do uruchomienia Jamału i krytykuje tych, którzy w Kremlu widzą zagrożenie. Środowisko Brauna chce być katalizatorem dialogu z Niemcami i Rosją, a rosyjskie surowce prezentuje, jako ratunek przed kryzysem energetycznym zagrażającym Europie (kalka propagandowa z Rosji)” – napisał Żaryn w serwisie X.

Ocenił także, że „Braun o NS też wypowiada się wprost zgodnie z narracją niemieckich i rosyjskich budowniczych – to dla niego projekt 'ściśle biznesowy'. Dla Brauna powrót do NS i współdziałania z Rosją będzie sygnałem o 'powrocie do normalności' ”.

Żaryn podkreślił, że partia Brauna „realizuje wprost rosyjskie interesy w Europie” . „Wcześniej Braun zapowiadał dążenie do wycofania z Polski wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich. Teraz wzywa do resetu i silnej współpracy energetycznej z Rosją, zapowiadając ofensywne działania w tym celu. Aktywność polityczna tego środowiska wygląda coraz gorzej i coraz bardziej niepokojąco!” – dodał.

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