Rząd reaguje na ataki w szkołach. Policja zapowiada kontrole, Tusk wzywa ministrów

Przypomnijmy, w czwartek rano do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem wtargnął 15-latek i zaatakował nożem trzy osoby. W wyniku napaści zmarła 37-letnia pracownica placówki. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował ostrym narzędziem kilka osób. Wniósł też na teren szkoły plecak, w którym były materiały wybuchowe. Tego samego dnia policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który miał planować atak w jednej z miejscowych szkół.

Policja zapowiada kontrole w rejonie szkół

Rzecznik Komendy Głównej Policji podinsp. Andrzej Fijołek zapowiedział w rozmowie z Onetem, że od 8 października służby patrolowo-interwencyjne oraz dzielnicowi będą prowadzić „wzmożone kontrole prewencyjne w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, znajdującej się na terenie podległym” .

– Szczególną uwagę będziemy zwracać na: osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów nauczycieli oraz pracowników szkoły – dodał podinsp. Fijołek.

Zwołano pilne posiedzenie przedstawicieli rządu

W czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w mediach społecznościowych, że „w związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji” .

Po zakończeniu spotkania mogą zostać ogłoszone kolejne decyzje dotyczące bezpieczeństwa w szkołach.

Ministra edukacji wspomniała słowa prezydenta ws. dostępu do broni

8 października podczas konferencji prasowej po ataku nożownika pod Wyszkowem Barbara Nowacka odniosła się do jednej z ostatnich wypowiedzi Karola Nawrockiego, który zachęcał do dyskusji ws. dostępu do broni w Polsce.

– Już dzisiaj widzimy radykalizację młodzieży. Już dzisiaj widzimy rozchwiane nastroje. Już dzisiaj widzimy też kryzys zdrowia psychicznego u młodzieży i u dorosłych. A prezydent próbuje z Polski zrobić Amerykę – uznała minister edukacji.

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