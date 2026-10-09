Nawrocki powinien spotkać się z Putinem? Polacy ujawnili, co o tym sądzą

Przypomnijmy, wydarzenie odbędzie się od 14 do 15 grudnia w Miami na Florydzie. Pod koniec zeszłego roku Donald Trump zaprosił polskiego prezydenta do udziału w szczycie jako gość, ponieważ Polska nie należy do G20. Z kolei Rosja jest prawowitym członkiem, a według informacji przekazanych przez przedstawicieli USA Władimir Putin został zaproszony do udziału w wydarzeniu. Sporo emocji wywołuje zatem kwestia tego, czy przedstawiciel Polski powinien w ogóle zasiąść do jednego stołu z przedstawicielem Moskwy.

Polacy nie chcą spotkania Nawrocki – Putin

Na zlecenie „Rzeczpospolitej” Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż, w którym zapytał respondentów, czy ich zdaniem Karol Nawrocki powinien się spotkać z Władimirem Putinem na szczycie G20.

63,5 proc. osób uważa, że nie powinno do niego dojść. Natomiast 29,7 proc. badanych jest przeciwnego zdania. 6,8 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii. Badanie ujawniło również, że za spotkaniem obu polityków opowiadają się w największym stopniu stronnicy opozycji (44 proc.), a także osoby o poglądach prawicowych (34 proc.), które w ostatnich wyborach parlamentarnych popierały Konfederację (75 proc.).

Sondaż przeprowadzono od 2 do 3 października wśród 1072 osób. Wykorzystano w nim metodę CATI.

Nawrocki siądzie do jednego stołu z Putinem? Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Pod koniec września do kwestii ewentualnego spotkania Karola Nawrockiego z Władimirem Putinem odniósł się Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET przyznał, że „nie jest rolą gościa wyznaczanie gospodarzom formatowi 20 państw, że ten może tu być, a tamten nie”.

Zwrócił też uwagę, że nie ma pewności, czy prezydent Rosji w ogóle pojawi się na wydarzeniu. „Na szczyty ONZ też ma zaproszenia, a nie przyjeżdża” – dodał .

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