Prof. Antoni Dudek o wyborach w Krakowie. Tusk miał popełnić kluczowy błąd
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Prof. Antoni Dudek o wyborach w Krakowie. Tusk miał popełnić kluczowy błąd

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Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: Shutterstock / Victor Mogyldea
– Zwycięstwo Gibały to efekt błędu Donalda Tuska – ocenił wynik wyborów prezydenckich w Krakowie prof. Antoni Dudek. Na jaki ruch premiera zwrócił uwagę?

Przypomnijmy, 11 października poznaliśmy wyniki drugiej tury przyspieszonych wyborów prezydenckich w Krakowie. Znaczną większością głosów zwyciężył miejski radny, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała. W walce o fotel włodarza pokonał Monikę Piątkowską, wspieraną m.in. przez KO.

Gibała wybrany na prezydenta Krakowa. „Efekt błędu Donalda Tuska”

W rozmowie z „Faktem” do wyników wyborów w stolicy Małopolski odniósł się prof. Antoni Dudek. Według politologa na wygraną krakowskiego radnego miała wpływ decyzja premiera dotycząca wyboru kandydatki, którą popierał obóz rządzący.

Zwycięstwo Gibały to efekt błędu Donalda Tuska, który zamiast niezależnego przedsiębiorcy lub rektora którejś z krakowskich uczelni wolał postawić na partyjną działaczkę. Ułatwił w ten sposób znacząco sukces Gibale – ocenił prof. Dudek.

Jednocześnie stwierdził, że „nie należy przeceniać znaczenia tego wydarzenia dla ogólnopolskiej polityki”. – To ledwie drobna potyczka, której w dodatku nie wygrał główny przeciwnik Tuska, czyli prawica – dodał.

Z kolei we wcześniejszej rozmowie z Wirtualną Polską, jeszcze przed druga turą wyborów, stwierdził, że „od momentu, jak Donald Tusk, który przecież jest człowiekiem doświadczonym politycznie, zdecydował się ogłosić jej kandydaturę w ogrodach Kancelarii Premiera, a nie w Krakowie, to było jasne, że tak naprawdę nie przywiązuje do tego zbyt dużej wagi”.

Ekspert o kandydatach na urząd prezydenta Krakowa

W rozmowie z „Wprost” dr Jacek Kloczkowski, politolog, prezes krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej ocenił, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie „spotkali się kandydaci, którzy sami z siebie nie wywoływali wielkich emocji”.

Po jednej stronie mieliśmy ową mało w Krakowie znaną, niekojarzoną szerzej z niczym kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, choć o zaskakująco bujnym życiorysie partyjnym. Po drugiej kandydata lokalnie dobrze znanego, którego kandydowanie na ten urząd zdążyło się już wpisać w miejski pejzaż, przez co też w dużej mierze zapomniano o jego udziale w polityce ogólnopolskiej pod wzbudzającymi największe, w tym złe, emocje szyldami partyjnymi – stwierdził politolog.

Dodał także, że „z perspektywy niejednego przeciętnego mieszkańca Krakowa kwestia, czy wygra ten, czy tamten kandydat nie była więc sprawą na ostrzu noża”.

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Źródło: fakt.pl, wirtualnapolska.pl