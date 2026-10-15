Nowa rola Szydło w szeregach PiS-u. „To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób”

Była premier poinformowała o objęciu nowej funkcji 14 października w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, w skład polskiej delegacji wchodzi 20 osób. Beata Szydło zastąpi na stanowisku Adama Bielana, który ma się skupić na kierowaniu całą partią Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a także na dalszych relacjach transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi.

Beata Szydło na czele polskiej delegacji w Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów

„To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób, ale historia przyspiesza, dzień był dramatyczny, a jeszcze zapewne wiele przed nami. Krótko: objęłam funkcję przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim” – napisała w serwisie X Beata Szydło.

„Dziękuję za zaufanie. W PE wiele się dzieje, decyduje się nowy kształt Unii Europejskiej. Będę aktywnie działać na rzecz Polski i naszych narodowych interesów” – dodała w swojej publikacji . Już po kilkunastu minutach pod postem pojawiły się liczne gratulacje, które publikowali przedstawiciele prawicy.

Według ustaleń Wirtualnej Polski objęcie funkcji w Parlamencie Europejskim ma umożliwić byłej premier powrót do krajowej polityki. Jej rola ma być szczególnie ważna w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Członkowie PiS-u w ECR

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów została założona w 2010 roku przez Brytyjską Partię Konserwatywną. Jak zapewniają politycy Prawa i Sprawiedliwości, jest ona trzecią co do wielkości „europejską rodziną polityczną z ponad 42 krajowymi partiami i grupami członkowskimi w Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, Komitecie Regionów, Zgromadzeniach Parlamentarnych OBWE i NATO” .

Ugrupowanie głosi centroprawicowe wartości. Skupia się m.in. na wolnym handlu, wartościach rodzinnych, a także decentralizacji władzy zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Swoje wartości wyraża w Deklaracji z Reykjaviku.

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