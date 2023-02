Andrzej Duda bohaterem najnowszego sondażu. Prezydent ma powody do zadowolenia

CBOS postanowił sprawdzić, jak Polacy postrzegają działalność Andrzeja Dudy. W najnowszym sondażu sprawdzono również, jak oceniany jest Sejm oraz Senat. Z badania wynika, że tylko prezydent może mieć powody do zadowolenia. Politykę prowadzoną przez głowę państwa pozytywnie ocenia 51 proc. respondentów, a więc dokładnie tyle samo co w poprzednim sondażu zrealizowanym w styczniu.

Negatywnie o działalności Andrzeja Dudy wypowiedziało się 39 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. 10 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Jak Polacy oceniają pracę Sejmu?

Zdecydowanie gorzej w oczach Polaków wypada Sejm. Z pracy posłów niezadowolonych jest aż 60 proc. respondentów, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego sondażu o 1 pkt proc. Satysfakcję z działania Sejmu wyraziło 26 proc. ankietowanych (tyle samo co w styczniu). 14 proc. badanych nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o ocenę prac Sejmu.

Senat traci w najnowszym sondażu

Nieco lepsze oceny odnotował Senat, jednak w stosunku do stycznia zwiększył się odsetek krytykujących działalność izby wyższej. Obecnie pozytywnie działalność senatorów ocenia 33 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 48 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. 19 proc. badanych nie ma w tej sprawie sprecyzowanych poglądów.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach 6-19 lutego 2023 r. na próbie liczącej 982 osoby (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).

