Zapytali Polaków o zaufanie do samorządowców. Odpowiedzi mogą zaskakiwać

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych na zlecenie serwisu LokalnaPolityka.pl wskazuje, że największym zaufaniem (38,87 proc.) cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na drugim miejscu znalazła się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (22,04 proc), a za nią prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (16,75 proc.). Na końcu tego rankingu uplasował się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, któremu ufa tylko 4,45 proc. Polaków.

Nowy ranking. Rafał Trzaskowski liderem zaufania i jego braku

– Kolejny już raz Samorządowy Ranking Zaufania to jasny dowód dla samorządowców, jak trudno wyjść poza ramy lokalnej rozpoznawalności i z prezydenta miasta stać się politykiem rozpoznawalnym w skali ogólnopolskiej. Problem ten dotyka nawet prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, którego nie kojarzy co dziesiąty respondent, a przecież jeszcze 3 lata temu był on kandydatem na Prezydenta Polski – zwraca uwagę Patrycja Dziadek, ekspert Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Jak dodaje, nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Rafał Trzaskowski cieszy się największym zaufaniem w gronie badanych prezydentów. – Inaczej sytuacja wygląda, chociażby dla Jacka Majchrowskiego w Krakowie, który nie tylko znalazł się w gronie prezydentów z największym brakiem zaufania, ale też w ostatniej prognozie prezydenckiej dla Krakowa musiał zmierzyć się z brakiem szans nawet na drugą turę – zauważa Dziadek.

Komu ufają Polacy? Nowy ranking

Z badania wynika, że spośród wszystkich prezydentów, najmniejsza liczba Polaków – 84,57 proc. kojarzy Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który pełni tę funkcję od 2006 roku, nie jest kojarzony przez 4/5 badanych, a na pytanie, kim jest prezydent Lublina, Krzysztof Żuk nie potrafiłoby odpowiedzieć 78,73 proc. Polaków.

„Najbardziej znanym politykiem w tym zestawieniu jest Rafał Trzaskowski, ale nawet on, nie jest kojarzony przez prawie co dziesiątego badanego” – piszą autorzy rankingu.

Co ciekawe, zestawienie dotyczące najmniejszego zaufania także wygrywa obecny prezydent stolicy. Rafałowi Trzaskowskiemu nie ufa 37,74 proc. Polaków. Na drugim miejscu znalazłaby się Aleksandra Dulkiewicz, dla której odsetek odpowiedzi „Nie ufam” przekracza 30 proc.. Ostatnie miejsce podium należy do Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, któremu nie ufa 23,55% Polaków.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Zdecydowany lider niechlubnego rankinguCzytaj też:

Nowy sondaż. Tym politykom Polacy ufają najmniej