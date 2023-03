Najnowszy sondaż zaufania do polityków. Andrzej Duda dystansuje konkurencję

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, jakim zaufaniem cieszą się osoby aktywne publicznie w polityce. Na czele najnowszego sondażu znalazł się Andrzej Duda z wynikiem 60 proc. Prezydent na przestrzeni miesiąca zyskał cztery punkty procentowe i zdecydowane zdeklasował pozostałych uczestników badania.

Na drugim miejscu znalazł się Mariusz Błaszczak, który otrzymał 44 proc. To wzrost 2 pkt proc. w porównaniu do sondażu z końca lutego. Na trzecim miejscu znalazł się samodzielnie Mateusz Morawiecki. Szef rządu wzbudził zaufanie 43 proc. ankietowanych. To także wzrost o 1 p.p.

Ranking zaufania polityków. Rządzący na podium słaby wynik opozycji

Powody do zastanowienia powinna mieć opozycja. Rafał Trzaskowski z wynikiem 38 proc. znalazł się dopiero na czwartym miejscu i spadł o jedno „oczko”. Wcześniej włodarz Warszawy plasował się na najniższym stopniu podium razem z premierem. Tym razem stracił 3 p.p. w rankingu zaufania.

Na kolejną pozycją wskoczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS cieszy się zaufaniem 36 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1 p.p. i jedno miejsce w porównaniu z zeszłym miesiącem. 34 proc. respondentów ufa marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. To wzrost o 2 p.p. i awans o dwie lokaty w rankingu. Na siódmym miejscu uplasował się drugi przedstawiciel opozycji — Władysław Kosiniak-Kamysz. 33 proc. zaufania to spadek o 2 p.p. i jedną pozycję w porównaniu z lutym.

Najnowszy sondaż. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński nie wzbudzają zaufania

Jeśli chodzi o ranking nieufności, na czele znajduje się Donald Tusk. Lider PO „zyskał” w tej statystyce 2 p.p. Za jego plecami z wynikiem 51 i 50 proc. uplasowali się kolejno Kaczyński i Zbigniew Ziobro, którzy stracili w tym niechlubnym aspekcie po 2 p.p.

Sondaż przeprowadzono od 6 do 16 marca 2023 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 993 dorosłych mieszkańców Polski metodami CAPI, CATI i CAWI. Próbę wylosowano z rejestru PESEL. Każdy uczestnik sondażu sam wybierał, jaką metodą chce przeprowadzić badanie. Ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.



Czytaj też:

Nowy sondaż. W takim układzie opozycja może zatriumfowaćCzytaj też:

Najnowszy sondaż rzuca nowe światło na wybory. „W tej grupie króluje Konfederacja”