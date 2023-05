Sztandarowy pomysł Jarosława Kaczyńskiego jednak sukcesem? Zmiana w najnowszym sondażu

Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS sprawdził na zlecenie „Wydarzeń” Polsatu, jak głosowaliby wyborcy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend. Z najnowszego sondażu wynika, że zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34,5 proc. To wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do badania z początku kwietnia.

Najnowszy sondaż. Problem Jarosława Kaczyńskiego wciąż trwa

Jarosław Kaczyński wciąż zbada się z tym samym problemem, bo mimo prowadzenia w sondażach nie może liczyć na samodzielną większość. Zjednoczonej Prawicy udało się jednak utrzymać dystans nad Koalicją Obywatelską, która również zyskała 1 pkt proc. na przestrzeni miesiąca. Na PO i inne partie zagłosowałoby 24,6 proc. ankietowanych.

Na trzecie miejsce wskoczyła Trzecia Droga, czyli sojusz Polski 2050 i PSL, na którą chęć oddania głosy zadeklarowało 14,2 proc. respondentów. W poprzednim badaniu partia Szymona Hołowni znajdowała się dopiero na piątej pozycji z wynikiem 8 proc., a ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z wynikiem 6,5 proc., było ostatnią partią, która przekroczyła próg wyborczy.

Dobra decyzja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Najnowszy sondaż dowodem

Decyzja o wspólnym starcie w wyborach Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest więc sukcesem, bo w takich wypadkach ugrupowania rzadko mogą liczyć na wynik w okolicy ich skumulowanego poparcia. Zazwyczaj rezultat jest w okolicy poparcia partii o większym wyniku.

Poza podium uplasowała się Konfederacja. W najbliższą niedzielę zagłosowałoby na nią 11,1 proc. wyborców. To spadek o 0,7 p.p. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z wynikiem 9,3 proc., co stanowi spadek o 0,2 p.p. 6,3 proc. osób nie potrafiło zabrać głosu w tej sprawie.

Waloryzacja 500 plus. Polacy podzieleni

W sondażu sprawdzono też reakcję na waloryzację 500 plus do 800 zł. W sumie rozwiązanie zaproponowane przez Kaczyńskiego dotyczące flagowego programu PiS „zdecydowanie” lub „raczej” popiera 54,7 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest łącznie 42,1 proc. respondentów. Sondaż przeprowadzono w dniach od 19 do 21 maja metodą CATI na grupie 1020 osób.

Dla porównania w badaniu UCE RESEARCH na zlecenie Onetu podniesienie 500 plus pozytywnie oceniło 36,7 proc. respondentów, a przeciwnego zdania było 46 proc. badanych.

