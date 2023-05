Najnowszy sondaż. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie mają powodów do zadowolenia

Andrzej Duda z wynikiem 43,2 proc. znalazł się na pierwszym miejscu rankingu zaufania do polityków, który przeprowadził IBRiS na zlecenie Onetu. Prezydent umocnił swoją pozycję po tym jak zyskał 1,8 punktu procentowego. Głowa państwa powiększyła przewagę nad Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Warszawy cieszy cię zaufaniem 37,1 proc. badanych. To o 3,2 pkt proc. mniej, niż w kwietniu.

Niewielką stratę do włodarza stolicy zanotował Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 36,7 proc. badanych, o 1,6 p.p. mniej niż w maju. Za podium znalazł się Donald Tusk, który wzbudza zaufanie u 33,1 proc. ankietowanych. To spadek o 0,7 p.p. miesiąc do miesiąca. Następne miejsce przypadło ex aequo Tomaszowi Grodzkiemu i Elżbiecie Witek, którzy zanotowali w sondażu 31,1 proc. Dla marszałka Senatu to wynik lepszy o 4 p.p. Marszałek Sejmu straciła z kolei 0,1 p.p.

Najnowszy sondaż zaufania do polityków. Duże zmiany

Dopiero na 13. pozycji uplasował się Mariusz Błaszczak, który w poprzednim sondażu rywalizował o podium z premierem. Szef MON stracił jednak 8,8 p.p. i w maju ufa mu 26,6 proc. Za nim w sondażu znalazł się Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 stracił w ciągu miesiąca 3 p.p. Zaufanie na poziomie 25 proc. to dla niego najgorszy wynik od marca 2022 r., kiedy zaczynał przygodę z polityką.

Jeśli chodzi o poziom nieufności, na czele niechlubnego rankingu znalazł się Zbigniew Ziobro z wynikiem 66,8 proc. To wzrost względem poprzedniego badania o 1,7 p.p. Na drugie miejsce „wskoczył” Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 60 proc. respondentów. Prezes PiS „zyskał” od kwietnia 9,7 p.p. osób, które mu nie ufają. Trzecią pozycję w rankingu nieufności zajął Donald Tusk. 55,9 proc. osób deklarujących brak zaufania to wzrost o 1,9 p.p. na przestrzeni miesiąca.

Sondaż przeprowadzono od 20 do 21 maja 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób.

