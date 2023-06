Mateusz Morawiecki powinien pozbyć się Zbigniewa Ziobry z rządu? Nieoczywisty rezultat sondażu

Relacje pomiędzy Zbigniewem Ziobro i Mateuszem Morawieckim nie układają się wzorowo. Minister sprawiedliwości ostatnio w jednym z wywiadów wytknął premierowi, że ten pomylił się we wszystkich unijnych decyzjach. Szef rządu w odpowiedzi skomentował, że „krowa, która głośno ryczy, mało mleka daje”.

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy. Rzecznik PO o upadku Prawa i Sprawiedliwości

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec komentując „wymianę uprzejmości” pomiędzy politykami stwierdził, że „opozycja jest bardziej zjednoczona niż tzw. Zjednoczona Prawica”. – Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek lider opozycji mówił o innym porównując go do krowy. To z jednej strony cieszy, bo to przybliża upadek Prawa i Sprawiedliwości – mówił polityk PO.

Wcześniej Morawickiego i Ziobrę poróżniła m.in. ocena reformy wymiaru sprawiedliwości. Premier jest również regularnie krytykowany przez ludzi związanych z liderem Suwerennej Polski. Nie brakuje głosów, że w takiej sytuacji premier powinien wyrzucić Ziobrę z rządu.

Mateusz Morawiecki powinien wyrzucić Zbigniewa Ziobrę z rządu?

Instytut Badań Pollster zbadał dla „Super Expressu”, co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu. Z sondażu wynika jednak, że 64 proc. badanych jest za obecnością Ziobry w rządzie. Przeciwnego zdania jest 36 proc. ankietowanych. Badanie przeprowadzono w dniach 30-31 maja na próbie 1 006 Polaków powyżej 18. roku życia.

– Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości myślą sobie najpewniej, że jeśli premier wyrzuciłby Ziobrę z rządu, to obóz władzy się rozpadnie i wtedy do władzy dojdzie Platforma Obywatelska pod wodzą Donalda Tuska, a tego przecież elektorat Zjednoczonej Prawicy nie chce – skomentował portalowi politolog prof. Kazimierz Kik.

Czytaj też:

Wojna w Zjednoczonej Prawicy? Łapiński dla „Wprost”: Ziobro jedynie negocjuje listyCzytaj też:

Morawiecki otwarcie skrytykował Suwerenną Polskę. Ziobro nie pozostał dłużny