Donald Tusk dystansuje Jarosława Kaczyńskiego i goni Mateusza Morawieckiego. Najlepszy wynik od lat

Rafał Trzaskowski znalazł się na czele lipcowego rankingu zaufania w sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Onetu. Pozytywnie o prezydencie Warszawy wypowiedziało się łącznie 42,7 proc. badanych. To wzrost o 7,1 punktów procentowych na przestrzeni miesiąca. Dzięki temu włodarz stolicy powrócił na fotel lidera, który utracił w kwietniu na rzecz Andrzeja Dudy.

Prezydent w najnowszym sondażu może liczyć na 41,5 proc. zaufania ze strony ankietowanych. To wzrost o 3,1 pkt proc. w porównaniu z czerwcem. Na trzecim miejscu uplasował się Mateusz Morawiecki z wynikiem 36,1 proc., co stanowi spadek o 1 p.p. w ciągu miesiąca. To najgorszy wynik premiera od marca, kiedy zaufanie do niego deklarowało 35,7 proc. respondentów.

Robert Biedroń i Mariusz Błaszczak zyskują w ranking zaufania

Na drugim biegunie znalazł się Donald Tusk, który zanotował skok o 5,8 p.p. do poziomu 35,9 proc. To najlepszy rezultat lidera Platformy Obywatelskiej od kwietnia 2019 r., kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej. Wówczas ufało mu 39,9 proc. uczestników sondażu. Tusk zdystansował Jarosława Kaczyńskiego, do którego zaufanie deklaruje obecnie 29,7 proc. To spadek o 1,2 p.p. Między politykami znaleźli się jeszcze Robert Biedroń i Mariusz Błaszczak, którzy zyskali sporo zaufania.

Jeśli chodzi o nieufność, liderem pozostaje Zbigniew Ziobro, który uzyskał 67,1 proc. Na kolejnej pozycji w niechlubnej rubryce znalazł się Przemysław Czarnek z wynikiem 59,7 proc. Tuż za nim uplasowała się Beata Szydło, której nie ufa 59,5 proc., o 4 p.p. więcej, niż w czerwcu. Na przestrzeni miesiąca spore wzrosty nieufności zanotowali Morawiecki i Sławomir Mentzen. Obaj po 2,6 p.p.

Sondaż przeprowadzono od 19 do 21 czerwca 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób.



