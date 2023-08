Nowy sondaż. Potwierdzają się problemy Konfederacji

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 35,9 proc. ankietowanych. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej. Formacja pod wodzą Donalda Tuska może liczyć na głosy 30,2 proc. wyborców. Co ciekawe, dwie największe siły polityczne zyskują w porównaniu do poprzedniego badania po 1,6 pkt proc.

Sondaż. Konfederacja znowu traci

Podium zamyka Konfederacja, ale sondaż przynosi złe wieści dla Sławomira Mentzena i spółki. Choć nadal utrzymuje się dwucyfrowe poparcie dla konfederatów, to spada. Obecnie na Konfederację chce głosować 12,7 proc. badanych. To o 2,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Podobna tendencja zanotowana została w omawianym dziś przez nas sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. Tam Konfederacja traci 0,8 pkt proc. Z wynikiem 10,4 proc. głosów spada na 4. miejsce, za Trzecią Drogą.

W badaniu Estymator dla DoRzeczy.pl próg wyborczy przekroczyły jeszcze dwie siły polityczne. Trzecia droga zdobyła 10,4 proc. poparcia (spadek o 0,4 pkt proc.), a Lewica – 8,7 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.)

Podział mandatów. PiS bez samodzielnej większości

Portal przedstawił podział mandatów, przygotowany przez ekspertów pracowni Estymator. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 198 przedstawicieli, co nie wystarcza do samodzielnego rządzenia. Koalicja Obywatelska może liczyć na 144 mandaty. 51 miejsc w Sejmie przypada Konfederacji, 40 – Trzeciej Drodze, a 27 Lewicy. Pozostaje jeszcze jeden mandat dla reprezentanta innej partii (zwyczajowo w Sejmie zasiada reprezentant mniejszości niemieckiej). Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 56 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 24-25 sierpnia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że pójdą na głosowanie i wskazały, na kogo chcą oddać głos.

