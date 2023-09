Jak zmieniła się sytuacja kobiet za rządów PiS? Złe wieści dla partii rządzącej

Pracownia Kantar sprawdziła na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 jak wygląda sytuacja kobiet w Polsce podczas ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. 49 proc. Polaków uważa, że uległa pogorszeniu – wynika z najnowszego sondażu. To wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do badania z czerwca 2023 r.

Według 27 proc. sytuacja kobiet podczas dwóch kadencji PiS się poprawiła, co stanowi wzrost o 3trzy pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed trzech miesięcy. Zdaniem 17 proc. respondentów sytuacja nie uległa zmianie. To wzrost o jedno oczko. Siedem proc. ankietowych zdecydowało się wybrać opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-6 września 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca osób powyżej 18. roku życia.

Wyrok TK ws. aborcji i śmierć kobiet w ciąży

Główny zarzut kobiet wobec Prawa i Sprawiedliwości związany jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja w przypadku wad płodu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Decyzja spowodowała masowe protesty. Głośno było również o przypadkach śmierci kobiet w ciąży: Izabeli z Pszczyny, Agnieszki z Częstochowy czy Doroty z Nowego Targu.

– My jesteśmy atakowani za takie rzeczy, że nawet nie będę mówił, bo kto z państwa uwierzy, mający w ogóle zdrowe zmysły, że osobiście ja odpowiadam za to, że rocznie siedem, 10, czasem nawet więcej kobiet umiera przy ciąży – bronił się na pikniku wojskowym w Uniejowie w połowie sierpnia Jarosław Kaczyński. Prezes PiS innym razem wskazywał również, że przyczyną niskiego wskaźnika dzietności w Polsce jest „dawanie w szyję” przez młode kobiety.

