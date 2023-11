Najnowszy sondaż partyjny. PiS dalej na czele, zaskakujący wynik Trzeciej Drogi

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 63,8 procent – wynika z najnowszego sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. W domach zostałoby 35,7 proc. respondentów, a 0,5 proc. nie było pewnych, czy poszłoby do urn. Jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych, nie nastąpiły żadne przetasowania.

Prawo i Sprawiedliwość liderem w najnowszym sondażu. Koalicja Obywatelska powiększa stratę

Na czele wciąż utrzymuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,3 proc. To spadek o 1,9 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego na początku listopada. Mimo spadku poparcia PiS powiększyło przewagę nad Koalicją Obywatelską. Wszystko przez to, że KO straciła jeszcze więcej, bo 3,7 pkt proc. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 26,7 proc. ankietowanych.

Na podium utrzymałaby się Trzecia Droga. 14,4 proc. to spadek o 1,7 p.p. w porównaniu do badania sprzed trzech tygodni. Pochwały pod adresem Szymona Hołowni nie przełożyły się więc na wzrost poparcia. Poza podium uplasowałaby się z kolei Lewica z wynikiem 10,4 proc. To wzrost poparcia o 1,9 p.p. W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja, która zanotowała najbardziej spektakularny wzrost – o 3,1 p.p. do 9,1 proc.

Poparcie dla partii politycznych. Przybywa niezdecydowanych

2,2 proc. badanych wyraziło chęć oddania głosu na inne ugrupowanie. To wzrost o 1,9 p.p. Opcję nie wiem/trudno powiedzieć wybrało 5,9 proc. respondentów, o 0,4 p.p. więcej, w porównaniu do poprzedniego sondażu. Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI w dniach od 17 do 19 listopada 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1 000 Polaków, którzy ukończyli 18. rok życia.

