Hołownia czy Witek? Polacy zdecydowali, kto lepiej prowadził obrady Sejmu

Sejmowy kanał na YouTube przekroczył 427 tys. subskrybentów. Już przy pierwszej setce mówiło się o tym, że izbie niższej należy się srebrny przycisk. Choć nie ma oficjalnych statystyk, które ukazują jak fakt, że marszałkiem jest Szymon Hołownia wpływa na taki wyniki oglądalności, to niewątpliwie obserwujemy wzmożone zainteresowanie obradami od momentu ostatnich wyborów parlamentarnych.

– Pogadam z Centrum Informacyjnym Sejmu, bo nie czuję się kompetentny, aby pisać o przyznanie tego srebrnego przycisku. Dla mnie złotym, a nawet diamentowy przyciskiem jest to, że jest aż tylu subskrybentów, ale może uda nam się wycisnąć więcej. To bardzo dobrze, demokracja w końcu wchodzi pod strzechy, do naszych telewizorów, komputerów i smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest muzeum demokracji, tutaj demokracja ma być żywa – mówił niedawno Hołownia.

Sondaż: Polacy wolą Hołownię niż Witek

Pracownia United Surveys dla zlecenie Wirtualnej Polski zapytała „pod rządami którego z marszałków obrady Sejmu są oceniane przez Pana/Panią jako lepsze, ciekawsze, sprawniej przeprowadzone”? Z badania wynika, że zdaniem 54,5 proc. ankietowanych to za rządów Szymona Hołowni obrady Sejmu są prowadzone lepiej. Innego zdania było 28,9 proc. respondentów, którzy woleli obrady za czasów Elżbiety Witek.

16,7 proc. badanych przez United Surveys nie potrafiło odpowiedzieć, kto z wymienionej dwójki lepiej prowadzi obrady. Według rozmówców Wprost, Donaldowi Tuskowi już zaczyna przeszkadzać rosnąca popularność Szymona Hołowni.

– Dla Donalda Tuska Szymon Hołownia jest optymalnym kandydatem na prezydenta. Może go zgłosić jako wspólnego kandydata koalicyjnego rządu. Przy okazji utrze nos Rafałowi Trzaskowskiemu – mówi Wprost polityk opozycji.

