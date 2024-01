Najnowszy sondaż poparcia. PiS łeb w łeb z KO, Konfederacja nad Lewicą

CBOS przeprowadził sondaż, w którym zapytano respondentów o to, na kandydata której partii lub ugrupowania oddaliby swój głos w wyborach do Sejmu. W badaniu zestawiono najnowsze wyniki i porównano je z sytuacją z listopada i grudnia 2023 r., kiedy ankietowanym zadano to samo pytanie.

Uwzględniono odpowiedzi uczestników, którzy zadeklarowali, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 29 proc. ankietowanych. To o 4 pkt. procentowe więcej niż w grudniu ubiegłego roku i 5 pkt. proc. więcej niż w listopadzie.

Sondaż: 12 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie zmieniło się względem listopada, natomiast spadło o 1 pkt. proc. w stosunku do grudnia i wynosi obecnie 29 proc. – dokładnie tyle samo, co Koalicji Obywatelskiej.

Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polska 2050 Szymona Hołowni) notuje 10-procentowe poparcie – o 3 pkt proc. mniej niż w ubiegłym roku. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość, której poparcie wynosi obecnie 10 proc. (8 proc. w listopadzie, 9 proc. w grudniu ubiegłego roku).

Poza podium znalazła się Lewica, której poparcie spadło w porównaniu do tego z ubiegłego roku i wynosi obecnie 7 proc. Z badania wynika, że 4 proc. respodentów oddałoby swój głos na „inną partię”, natomiast 12 proc. nie było w stanie określić, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie „Media publiczne” został zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okreście 8-12 stycznia 2024 roku na prób dorosłych mieszkańców (N=1000).

