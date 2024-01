Sondaż sprawdził nastawienie Polaków do Kamińskiego i Wąsika. Kto chce ich ułaskawienia?

Prezydent Andrzej Duda wciąż nie zdecydował się na zastosowanie prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Liczy na działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który jednak nie kwapi się do szybkiego rozpatrzenia tej sprawy. W związku z tym politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu mają udać się do Pałacu Prezydenckiego, by przekonywać Dudę o konieczności podjęcia zdecydowanych kroków.

Sondaż ws. ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego

Aż 75 proc. badanych uważa, że Wąsik i Kamiński nie powinni zostać ułaskawieni. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 17,80 proc. ankietowanych. 25,20 proc. nie ma w tej sprawie skonkretyzowanego zdania. Co ciekawe, ułaskawienie polityków PiS za niewłaściwe uważa 60 proc. kobiet i 52 proc. mężczyzn. Im starsze osoby, tym mniej skłonne do poparcia pomysłu ułaskawienia.

Negatywnie o ułaskawieniu częściej wypowiadały się też osoby, których dochody to między 2001 – 3000 zł netto (65 proc.) i mieszkańcy miast z liczbą ludności pomiędzy 200 tys. i 499 tys. osób.

Prezydent Duda mimo braku poparcia społecznego mówił jednak o silnej chęci ułaskawienia byłych posłów. – W moim przekonaniu i w przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego było dopuszczalne. Ale mnie przede wszystkim interesuje skuteczność. Choć od strony prawnej jest tu pewne ryzyko i mam świadomość, że zostanę przez nich właśnie zaatakowany. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego przede wszystkim nie ucierpiało – deklarował prezydent.

– Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – dodawał w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Czytaj też:

Prezydent chce ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. Mastalerek: Nic się w tej sprawie nie zmieniłoCzytaj też:

Tusk komentuje wiedeński wątek agenta Tomka. „To wszystko są miejsca publiczne”