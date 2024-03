Takiego prezydenta chcą Polacy. Wyniki sondażu dają do myślenia

Kadencja obecnie urzędującego prezydenta kończy się 6 sierpnia 2025 r. Choć wybory prawdopodobnie odbędą się w maju 2025 r., to kwestia ta już teraz budzi wiele emocji. Pracownia United Surveys zapytała na zlecenie Wirtualnej Polski, kto zdaniem Polaków powinien zastąpić Andrzeja Dudę

Z badania wynika, że najwięcej, bo 30,8 proc. ankietowanych swój głos oddałoby na Rafała Trzaskowskiego. To wzrost o 8,6 pkt. proc. względem poprzedniego badania. Obecny prezydent Warszawy, zdaniem ponad 33 proc. Polaków powinien być kandydatem PO w wyborach prezydenckich – wynika z sondażu agencji SW Research dla „Wprost”.

Najnowszy sondaż. Hołownia traci pozycję lidera

Drugie miejsce zajmuje w tym zestawieniu Mateusz Morawiecki. Były premier może liczyć na poparcie w wysokości 25,9 proc., czyli o 1,6 pkt. proc. więcej niż w połowie lutego. Podium zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia, na którego głosowało 23,1 proc. respondentów. Lider Polski 2050 w badaniu z 14 lutego mógł liczyć na najwyższe, bo sięgające 24,8 proc. poparcie.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Krzysztof Bosak z Konfederacji, zdobywając 8 proc. głosów oraz Robert Biedroń z Lewicy, który mógłby liczyć na 4,5 proc. głosów. 7,7 proc. uczestników tego badania przyznało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Prof. Rafał Chwedoruk twierdzi, że jeżeli nie dojdzie do jakiejś strukturalnej zmiany, to „będzie walka o drugą turę pomiędzy kandydatem PiS-u, bez względu na to, czy będzie to Morawiecki, czy ktokolwiek inny, a Szymonem Hołownią”. – Od tego może bardzo dużo zależeć – podkreśla politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Sondaż przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Zrealizowany w dniach 23-25.02.2024 metodą CATI&CAWI na grupie 1000 ankietowanych.

