Potężny spadek poparcia PiS. „Partia znajduje się w poważnym kryzysie”

Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 31,2 proc. osób, które wzięły udział w najnowszym sondażu United Surveys dla WP. To spadek o 3,2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania sprzed dwóch tygodni. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 27,2 proc. Ugrupowanie straciło 6,5 pkt proc. Na trzeciej pozycji umacnia się Konfederacja – 11 proc. to spadek o 0,9 p.p.

Sondaż potwierdza kłopoty PiS. Tylko jedna partia ze wzrostem poparcia

Poza podium znalazła się Trzecia Droga, którą popiera 9 proc. ankietowanych. To spadek o 1,8 proc. w ciągu pół miesiąca. Próg wyborczy przekroczyłaby również Lewica. Jako jedyna partia zanotowała wzrost – o 1,5 proc. do 7,7 proc. 13,9 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. To wzrost aż o 11,4 p.p. Sondaż przeprowadzono od 5 do 8 lipca 2024 r. metodą CAWI/CATI na grupie 1 000 osób.

– Nie ma perspektyw na powrót PiS do władzy, zerowa zdolność koalicyjna sprawia, że PiS znajduje się w poważnym kryzysie – skomentował wyniki badania prof. Rafał Chwedoruk. Politolog dodał, że „nie ulega wątpliwości, że konflikty wewnętrzne, jak np. ten spektakularny, który miał miejsce w Małopolsce, doskwierają wyborcom i muszą znajdować odzwierciedlenie w sondażach”.

Wolta w Małopolsce oznaką słabości Jarosława Kaczyńskiego?

Te słowa potwierdza sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Wynika z niego wolta polityków Prawa i Sprawiedliwości w tym regionie jest oznaką słabości samego Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Twierdzi tak „zdecydowanie” lub „raczej” 58,2 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest łącznie 26,3 proc. respondentów. 15,5 proc. nie ma zdania. Badanie przeprowadzono w dniach 5-7 lipca metodą CATI na próbie 1 070 osób.

