Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, czy Donald Tusk? Wyborcy koalicji rządzącej nie mają złudzeń

Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zapytał wyborców koalicji rządzącej, kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, gdyby trzeba było wystawić tylko jedną osobę. Większość uczestników sondażu wybrała Rafała Trzaskowskiego – 61 proc. Prezydent Warszawy zostawił daleko w tyle pozostałych kandydatów.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Donald Tusk na czele nowego sondażu

Na drugiej pozycji z wynikiem 15 proc. znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Premiera Donalda Tuska wybrało jedynie siedem proc. ankietowanych. Poza podium znalazł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z zaufaniem na poziomie pięciu proc.

W sondażu uwzględniono również minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, których wskazało po trzy proc. respondentów. Sześć proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”. Sondaż przeprowadzono w dniach 8-9 lipca 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1 028 dorosłych Polaków.

Marek Sawicki nie wierzy w prezydenta Warszawy

Zaskakującą opinię wygłosił pod koniec czerwca Marek Sawicki. Jego zdaniem realnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta „zapewne nie będzie Rafał Trzaskowski”. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego bardziej widziałby właśnie Tuska.

Sam lider KO pod koniec maja przekonywał, że „nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich”. – Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę, a ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty i ani miesięcy, ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać, więc ja mam naprawdę co robić – powiedział wtedy Tusk. Pytany o prezydenta Warszawy stwierdził, że „byłbym bardzo zadowolony, gdyby spróbował ponownie”.

