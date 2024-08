Główne zadania rządu Donalda Tuska po wakacjach. Zaskakujące odpowiedzi wyborców PiS

Pracownia United Surveys na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM zapytała Polaków, czym w najbliższych miesiącach przede wszystkim powinien się zająć rząd. Ponad połowa uczestników sondażu (51,4 proc.) wskazała, że jest to walka z rosnącymi cenami i wysokimi rachunkami.

Polacy wysłali jasny sygnał ws. priorytetów rządu. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Badanie było wielokrotnego wyboru. Jego uczestnicy mogli wybrać do trzech odpowiedzi. Wśród kolejnych problemów wymieniono: wzmacnianie bezpieczeństwa państwa (28,4 proc.), poprawa ochrony zdrowia (25,7 proc.), budowa CPK (23,4 proc.) i budowa elektrowni jądrowej (23,2 proc.).

Dalej na liście znalazły się kwestie: reformy wymiaru sprawiedliwości (16,5 proc.), rozliczenie PiS (16,4 proc.), czy obniżkę podatków (15,7 proc.). Najniżej wskazywano kwestie: poszerzenia dostępu do tanich mieszkań (9,6 proc.), wprowadzenia związków partnerskich (6,4 proc.) oraz ograniczenia w sprzedaży alkoholu (1,1 proc.). Odpowiedź „nie wiem” wybrało z kolei 1,1 proc. ankietowanych.

Czym w najbliższych miesiącach powinien zająć się rząd? „W tym sondażu widać to jak na dłoni”

– Wyniki pokazują, że o ile kwestie światopoglądowe bywają dla wyborców ważne, to w ostatecznym rozrachunku kierujemy się portfelem i poczuciem bezpieczeństwa. W tym sondażu widać to jak na dłoni – skomentował dr hab. Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Priorytety są różne w zależności od politycznych sympatii respondentów. Wybory PiS i Konfederacji domagają się budowy CPK (62,2 proc. w porównaniu do 4,8 proc.) i elektrowni jądrowej (42,5 proc. vs 12,7 proc.), a dla koalicji rządzącej istotniejsze jesz rozliczenie poprzedników, drożyzna (56,4 proc. vs 37,2 proc.), czy sprawa aborcji (20,2 proc. vs. 0 proc.). Żaden z wyborców opozycji nie wyraził też zainteresowania sprawą wprowadzenia związków partnerskich.

Sondaż został zrealizowany w dniach 26-28 lipca na ogólnopolskiej próbie 1 000 pełnoletnich Polaków metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

