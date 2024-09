Sondaż ws. sędziów daje do myślenia. Co trzeci Polak nie wie, jak odpowiedzieć

Pracowania SW Research zadała Polakom jedno pytanie odnośnie zmienionej KRS i efektów jej działalności za poprzedniej władzy. „Czy sędziowie powołani przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku nowelizacjami wprowadzonymi przez Prawo i Sprawiedliwość (tzw. neoKRS) powinni przestać orzekać?” – usłyszeli ankietowani.

Sondaż w sprawie tzw. neosędziów

43,1 proc. z nich odpowiedziało, że tak, powinni oni powstrzymać się od orzekania. Przeciwnego zdania było 24,4 proc. badanych. Co istotne, aż 32,5 proc. Polaków nie miało w tej sprawie zdania. Pokazuje to, jak wiele osób wciąż nie umie odpowiedzieć na to pytanie lub nie zdaje sobie sprawy z wagi problemu.

Pod tym względem bardziej świadomi byli mężczyźni. Tylko 28,3 proc. z nich odpowiedziało, że nie ma zdania. Dla porównania, takiej odpowiedzi udzieliło aż 36,2 proc. kobiet. 45,5 proc. mężczyzn było za zaprzestaniem orzekania przez tzw. neosędziów, a wśród kobiet 40,9 proc, badanych. 26,2 proc. mężczyzn na pytanie zadane przez ankieterów odpowiedziało przecząco. Wśród kobiet odsetek ten wyniósł 22,9 proc.