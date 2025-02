Zaskakujący sondaż ws. rządów Morawieckiego i Tuska. Jeden z nich nie będzie zadowolony

Instytutu Badań Pollster zapytał na zlecenie „Super Expressu”, czy Polakom żyło się lepiej za rządów Donalda Tuska, czy Mateusza Morawieckiego. 18 proc. wskazało gabinety obecnego premiera, a 38 proc. byłego szefa rządu. 33 proc. wskazało, że „podczas obu rządów żyło się tak samo”. 11 proc. wybrało opcję: „Nie wiem/Nie mam zdania”. Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-10 lutego metodą CAWI na próbie 1 077 pełnoletnich Polaków.

Mateusz Morawiecki pokonał Donalda Tuska w najnowszym sondażu. Polacy docenili jego rząd

– W tych wynikach widać niekoniecznie realne pogorszenie się sytuacji materialnej Polaków, choć wzrost cen na pewno ciągle jest dotkliwy, ale raczej obawy co do przyszłości, która nie rysuje się w różowanych barwach. Jest wiele zagrożeń, w tym niepewność co do wzrostu cen przede wszystkim prądu – skomentował prof. Henryk Domański.

To kolejne badanie, w którym Morawiecki wypadł lepiej od Tuska. Podobny sondaż przeprowadziła pod koniec roku Wirtualna Polska. Wówczas po stronie aktualnego rządu było 30,2 proc. ankietowanych, a po stronie poprzedniego gabinetu 39,4 proc. respondentów. 30,4 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie wskazać na konkretną opcję.

Morawiecki lepiej zna się na gospodarce od Tuska?

Jak informowaliśmy w portalu Wprost, w tamtym okresie pojawił się również sondaż, z którego wynikało, że 52,9 proc. respondentów uważa, iż życie w Polsce stało się trudniejsze po zmianie rządu Mateusza Morawieckiego na rząd Donalda Tuska. Odmiennego zdania było 32,6 proc. badanych. – Mateusz ma teraz silną pozycję w partii i w środowiskach wokół PiS. Buduje się jako polityk, który zna się na gospodarce i potrafił wyprowadzić Polskę z kryzysu – komentował nasz rozmówca.

