Słabe szanse Nawrockiego na wygraną w wyborach. Zwycięża w jednym wariancie i jest duże „ale”

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie Radia Zet, kto ma najmocniejsze szanse na wygraną w wyborach prezydenckich w drugiej turze. W tym celu sprawdzono kandydatury, które uzyskują najwyższe wyniki w badaniach: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia. Sondaż obejmuje tylko osoby, które zadeklarowały, że pójdą do urn wyborczych przy takim zestawie personalnym. Uwzględniono także niezdecydowanych.

Najczęściej topowe wyniki uzyskują kandydaci KO i PiS. Gdyby doszło do takie starcia, wówczas głosową państwa zostałby Trzaskowski, który pokonałby Nawrockiego stosunkiem 53 do 41 proc. Włodarz Warszawy przejmuje w takim wypadku wyborców Konfederacji. Trzaskowski zwycięsko wychodzi również z potyczki z szefem Polski 2050 (60 vs. 32 proc.), a także z Mentzenem (51 vs. 43 proc.).

Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen i Hołownia. Najnowszy sondaż pokazuje, kto zostanie prezydentem

Hołownia z kolei wygrałby zarówno z Nawrockim (51 vs. 43 proc.) jak i z liderem Konfederacji (49 vs. 44 proc.). W pojedynku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mentzena na prezydenta zostałby wybrany Nawrocki (45 vs. 37 proc.). Na podstawie powyższych wyników widać, że osoby niezdecydowane mogłyby przeważyć szalę w pojedynku szefa Polski 2050 z kandydatem Konfederacji, oraz prezesa IPN z Mentzenem.

Potencjalne starcie Nawrockiego z liderem Konfederacji mogłoby odstraszyć wyborców koalicji rządzącej, którzy poważanie zastanawialiby się, czy w ogóle oddać głos w drugiej turze. Aktualnie większość osób głosujących na KO, Trzecią Drogę i Lewicę bardziej byłaby jednak skłonna poprzeć Mentzena, a nie kandydata PiS (35 vs. 23 proc.).

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1 000 Polaków dorosłych Polaków od 23 do 29 stycznia 2025 r.



Czytaj też:

Trzaskowska na traktorze, Nawrocka na Instagramie. „Kampania buksuje, czas sięgnąć po żony”Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: „Trzaskobusy” ruszą w Polskę? Drugie dno konferencji Tuska