Czy Polacy w ogóle chcą ponownego przeliczenia głosów? Sondaż daje odpowiedź

Niewielka część polskiej sceny politycznej coraz głośniej domaga się ponownego przeliczenia głosów, oddanych w II turze wyborów prezydenckich. Swoje żądania opiera na potwierdzonych już nieprawidłowościach z kilku komisji oraz spekulacjach dotyczących innych możliwych błędów lub nadużyć.

Sondaż. Czy Polacy chcą ponownego przeliczenia głosów?

W piątek 20 czerwca sam szef rządu stwierdził, że trzeba przeliczyć głosy we wszystkich tych komisjach, w których pojawiły się wątpliwości. – Bez względu na to, o ile obwodowych komisji by chodziło – podkreślał Donald Tusk.

O tę kwestię pytano już Polaków w sondażu UCE Research na zlecenie Onetu. Wówczas 36,8 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, należałoby ponownie przeliczyć głosy. 14,7 proc. wybrało opcję „raczej tak”, co daje nam łącznie ponad połowę ogólnych głosów „za”.

Teraz dla „Rz” o to samo zapytali ankieterzy SW Research. „Czy Pani/Pana zdaniem należałoby ponownie przeliczyć głosy oddane w II turze wyborów prezydenckich w Polsce?” – brzmiało pytanie. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 49,1 proc. badanych. Przeciwko było 38,9 proc., a zdania w tej sprawie nie miało 12 proc.

Co ciekawe, częściej za taką opcją opowiadały się kobiety (50,7 proc.) niż mężczyźni (36 proc.). Częściej za powtórką byli najmłodsi (poniżej 24 lat) i najstarsi wyborcy (powyżej 50. roku życia).

