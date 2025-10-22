Parlament kontra Nawrocki. Kogo lepiej oceniamy? Polacy wydali werdykt

W sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej Polacy mieli oceniać Sejm, Senat i prezydenta Karola Nawrockiego. Tylko 32 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło pracę posłów. Negatywnie o Sejmie wypowiedziało się aż 52 proc. badanych, a 16 proc. nie miało zdania na ten temat. To odpowiednio wzrost o 1 pkt. proc., wzrost o 2 pkt. proc. i spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem.

O pracy Senatu pozytywnie wypowiedziało się 35 proc. Polaków, co było wynikiem lepszym o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Negatywnie senatorów oceniło 39 proc. badanych, utrzymując tę samą ocenę, co we wrześniu. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 26 proc. respondentów, co stanowiło spadek o 2 pkt. proc.

Najlepiej wypadł prezydent Nawrocki. Pozytywnie oceniło go 51 proc. Polaków (o 3 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Negatywnie 26 proc. (wynik bez zmian), a nie miało zdania 23 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Badanie zrealizowane zostało w dniach od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 16,3 proc. – CAWI).

