Ten sondaż wywoła niepokój u Grzegorza Brauna. Jego partia traci poparcie

Na początku tygodnia prezentowaliśmy wyniki badania, które Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie dziennika „Super Express”. Gdyby w międzyczasie zorganizowano wybory do Sejmu i Senatu, większość Polaków postawiłaby „krzyżyk” na karcie do głosowania obok KO. Niżej uplasowałoby się zaś Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce podium zajęłaby Konfederacja. Zaraz za nią znalazła by się zaś Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.

Eksperci, którzy analizują sondaże partyjne od wyborów prezydenckich 2025 (odbyły się na przełomie maja i czerwca), wskazywali co i rusz na rosnące poparcie prawicy (w tym ugrupowania europosła Grzegorza Brauna), a także na topniejący elektorat Koalicji 15 Października).

Co innego wynika jednak z badania, które na zlecenie Stanu360 przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza. Przedstawił je na platformie X prezes pracowni – Łukasz Pawłowski.

Elektorat KO powiększa się. Grzegorz Braun ma za to powody do zmartwień

Sondaż przeprowadzony został w dniach 15-22 października. Użyto tu metody CATI (rozmowy telefoniczne ankieterów i respondentów, podczas których ci pierwsi wspomagają się specjalnym oprogramowaniem).

Wyniki? Pierwsze miejsce zajęła KO z wynikiem 38,12% (+ 4,1 punktu procentowego). Na drugim uplasowało się PiS – 29,81% (+1,9 p.p.). Ostatnie – trzecie – miejsce podium należy zaś do Konfederacji Wolność i Niepodległość. Prawicowa koalicja w sondażu zgarnęła 15,5% (-0,9%).

Uwagę przykuwa 1. miejsce, ale także to, które zajęła KPP. Partia kontrowersyjnego europosła zajęła czwarte miejsce z wynikiem 6,02% (-1,1%). A tuż za nią, na miejscu piątym, znalazła się Nowa Lewica – 4,13% (-0,1%).

Sondaż parlamentarny. Partia Szymona Hołowni na końcu zestawienia

Najmniej respondentów wskazało kolejno: Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,78% (-0,9%), Partię Razem – 2,03% (-2,2%) i Polskę 2050 – 1,61% (-0,8%).

twitterCzytaj też:

MEN z apelem do nauczycieli i uczniów. Chodzi o symboliczną akcję w polskich szkołachCzytaj też:

1,27 mln Polaków skorzysta z przywilejów Karty Rodziny Mundurowej