Ten sondaż wywoła niepokój u Grzegorza Brauna. Jego partia traci poparcie
Dodano: 
Sala plenarna, zdjęcie ilustracyjne
Sala plenarna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Zaskakujący sondaż parlamentarny. Poparcie traci partia Grzegorza Brauna. Mocno zyskała za to Koalicja Obywatelska.

Na początku tygodnia prezentowaliśmy wyniki badania, które Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie dziennika „Super Express”. Gdyby w międzyczasie zorganizowano wybory do Sejmu i Senatu, większość Polaków postawiłaby „krzyżyk” na karcie do głosowania obok KO. Niżej uplasowałoby się zaś Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce podium zajęłaby Konfederacja. Zaraz za nią znalazła by się zaś Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.

Eksperci, którzy analizują sondaże partyjne od wyborów prezydenckich 2025 (odbyły się na przełomie maja i czerwca), wskazywali co i rusz na rosnące poparcie prawicy (w tym ugrupowania europosła Grzegorza Brauna), a także na topniejący elektorat Koalicji 15 Października).

Co innego wynika jednak z badania, które na zlecenie Stanu360 przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza. Przedstawił je na platformie X prezes pracowni – Łukasz Pawłowski.

Elektorat KO powiększa się. Grzegorz Braun ma za to powody do zmartwień

Sondaż przeprowadzony został w dniach 15-22 października. Użyto tu metody CATI (rozmowy telefoniczne ankieterów i respondentów, podczas których ci pierwsi wspomagają się specjalnym oprogramowaniem).

Wyniki? Pierwsze miejsce zajęła KO z wynikiem 38,12% (+ 4,1 punktu procentowego). Na drugim uplasowało się PiS – 29,81% (+1,9 p.p.). Ostatnie – trzecie – miejsce podium należy zaś do Konfederacji Wolność i Niepodległość. Prawicowa koalicja w sondażu zgarnęła 15,5% (-0,9%).

Uwagę przykuwa 1. miejsce, ale także to, które zajęła KPP. Partia kontrowersyjnego europosła zajęła czwarte miejsce z wynikiem 6,02% (-1,1%). A tuż za nią, na miejscu piątym, znalazła się Nowa Lewica – 4,13% (-0,1%).

Sondaż parlamentarny. Partia Szymona Hołowni na końcu zestawienia

Najmniej respondentów wskazało kolejno: Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,78% (-0,9%), Partię Razem – 2,03% (-2,2%) i Polskę 2050 – 1,61% (-0,8%).

Źródło: OGB / SE.pl