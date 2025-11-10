Koalicja PiS i Konfederacji? Ta grupa Polaków jest przeciwna

Ogół Polaków do możliwego sojuszu PiS i Konfederacji podchodzi sceptycznie. Tylko 25 proc. ankietowanych taką możliwość ocenia jako „zdecydowanie” lub „raczej” korzystny dla Polski. 47 proc. badanych było przeciwnych takiemu rozwiązaniu, a aż 29 proc. nie potrafiło się określić.

Sondaż. Co myślimy o ewentualnej koalicji PiS i Konfederacji?

Ankieterzy sprawdzili też, jak odpowiadali wyborcy poszczególnych partii. Większego zdziwienia nie wzbudzi raczej fakt, że wyborcy dążącego do odzyskania władzy PiS byli najbardziej zainteresowani nowym sojuszem – aż 69 proc. z nich było za takim rozwiązaniem, z czego 23 proc. „zdecydowanie za”.

Znacznie chłodniej na ten pomysł reagowali wyborcy Konfederacji. Tylko 43 proc. z nich chciałoby koalicji z PiS. To jednak nic w porównaniu ze zwolennikami rządzącej obecnie ekipy. Aż 88 proc. wyborców KO deklarowało negatywne podejście do takiego sojuszu, a u wyborców Nowej Lewicy procent ten był jeszcze wyższy i wynosił 94 proc.

Kto nie chce sojuszu PiS z Konfederacją?

Co ciekawe, częściej możliwość koalicji na prawicy akceptują kobiety niż mężczyźni (27 i 23 proc. Najchętniej nowy sojusz zobaczyłyby osoby z grupy 25-29 lat (33 proc.), a najmniej chętnie powyżej 60. roku życia (22 proc.). Osoby z wykształceniem podstawowym i średnim są bardziej zainteresowane koalicją niż osoby z wyższym wykształceniem (odpowiednio 27, 30 i 18 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych mieszkańców Polski. Próba była dobrana pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania. Sondaż zrealizowano z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

