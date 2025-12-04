Najnowszy pomysł Tuska nie spodobał się Polakom. Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Na początku tygodnia w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Premier Donald Tusk niespodziewanie poruszył wówczas temat reparacji za II wojnę światową. Próbował wywrzeć presję na kanclerzu Niemiec, przypominając o zmniejszającej się liczbie żyjących ofiar z tamtego okresu.

Tusk z nietypowym pomysłem ws. reparacji

– Za chwilę odejdą ostatnie żyjące w Polsce ofiary III Rzeszy i nie będzie już kogo wspierać – mówił Tusk. – Żyjących ofiar III Rzeszy jest według szacunków fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, jest około 50 tys. Rok temu było to 60 tys. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – dodawał.

By dodatkowo ponaglić stronę niemiecką, zasugerował niecodzienne rozwiązanie. — Będę rozważał w przyszłym roku, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę mówić — ogłosił. Onet oszacował, że w 2026 roku taki program mógłby kosztować 440 mln zł, a w ciągu 15 lat ponad 2 mld zł.

Sondaż ws. zadośćuczynień za II wojnę światową

SW Research na zlecenie portalu zapytała Polaków o tę kwestię. „Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna wypłacić zadośćuczynienia dla żyjących Polaków — ofiar II wojny światowej, jeśli Niemcy nie podejmą takiej decyzji?” – pytano.

25,8 proc. ankietowanych odpowiedziała twierdząco. Znacznie większa grupa była jednak przeciwna. Aż 43,3 proc. badanych nie chciała takiego rozwiązania. Wiele osób było niezdecydowanych – 30,9 proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

W SW Research zwrócono uwagę, że częściej za propozycją Tuska opowiadały się kobiety (28,4 proc.) niż mężczyźni (22,9 proc.). Pozytywnie nastawione były też najmłodsze osoby, te z grupy wiekowej do 24. roku życia. (33,8 proc.). Najbardziej niechętne takim zadośćuczynieniom były za to osoby najstarsze, z grupy powyżej 50 lat (20,9 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Skandaliczna grafika na profilu u Mentzena. Tak przerobił zdjęcie TuskaCzytaj też:

Konsultacje międzyrządowe w Berlinie. Donald Tusk w niełatwej sytuacji