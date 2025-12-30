Ich najlepiej oceniają Polacy. Niespodzianka za plecami lidera

Pracownia Ipsos sprawdziła na zlecenie Radia Zet, jak Polacy oceniają 16 najważniejszych Polaków. Najwięcej pozytywnych ocen zebrał Karol Nawrocki – 38 proc. Prezydent miał w sondażu identyczny elektorat negatywny, a 21 proc. ankietowanych było niezdecydowanych w jego ocenie. Trzy proc. respondentów zadeklarowało, że nie zna głowy państwa.

Na drugim miejscu w badaniu uplasował się Rafał Trzaskowski z wynikiem 31 proc. przychylnych ocen i 42 proc. negatywnych. Obojętny stosunek do włodarza Warszawy zadeklarowało 23 proc. osób, a cztery proc. przyznało się do nieznajomości polityka. Na podium uplasował się Radosław Sikorski, do którego pozytywne odczucia ma 30 proc. uczestników sondażu i 36 proc. negatywnych. Średnio szefa MSZ oceniło 22 proc. Polaków, a 12 proc. nie kojarzy ministra spraw zagranicznych.

Ci politycy cieszą się najlepszą oceną u Polaków. Tak wygląda ranking

Na kolejnych miejscach w rankingu uplasowali się następujący politycy: Donald Tusk – 27 proc., Krzysztof Bosak – 26 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 24 proc., Włodzimierz Czarzasty – 21 proc., Adrian Zandberg – 21 proc., Grzegorz Braun – 20 proc., Szymon Hołownia – 20 proc., Magdalena Biejat – 19 proc., Sławomir Mentzen – 18 proc., Mateusz Morawiecki – 18 proc., Jarosław Kaczyński – 16 proc., Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10 proc. oraz Ryszard Petru z wynikiem siedmiu proc.

Jeśli chodzi o negatywne oceny, to podium tworzą Jarosław Kaczyński (62 proc.), Mateusz Morawiecki (55 proc.) oraz Grzegorz Braun (53 proc.). Ponad połowa ankietowanych nie ufa też Donaldowi Tuskowi (51 proc.). Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), od 5 do 9 grudnia 2025 r., na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków.

Czytaj też:

Oto prawdziwi bohaterowie Polaków. Rok 2025 należał do nich!Czytaj też:

Dobre wieści dla Kaczyńskiego. Tak Polacy widzą przyszłość PiS-u