Najnowszy sondaż partii politycznych. Powiększa się różnica między PiS i KO

Z badania pracowni Opinia24 na luty wynika, że frekwencja w najbliższych wyborach parlamentarnych wyniosłaby 74 proc. Spośród osób, które deklarują chęć wzięcia udziału w głosowaniu, 50 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. „raczej tak”. 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, z czego 9 proc. „raczej nie” i 11 proc. „zdecydowanie nie”. 6 procent badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż partyjny. Na górze bez zmian

Najwięcej osób oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską, która może liczyć na 32 proc. poparcia. To wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu z tym samym badaniem ze stycznia. Drugie w rankingu Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 24,5 procent poparcia, co jest wynikiem o 1,3 pkt. proc. gorszym niż przed miesiącem.

Trzecią pozycję zajęłaby Konfederacja z wynikiem 12,6 proc. (-0,2 p.p.). Czwarta byłaby ponownie Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 7,7 proc. głosów (+0,3 p.p.). Ostatnią partią w Sejmie byłaby Nowa Lewica, na którą swój głos chce oddać 6,3 procent badanych (-0,8 p.p.).

Sondaż. Trzy partie wciąż pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym wynoszącym 5 proc. znalazłyby się Polska 2050 – 4,1 procent (+0,1 p.p.), partia Razem – 3,7 procent (+1 p.p.) oraz PSL – 1,7 procent (-1,6 p.p). 0,5 proc. badanych stwierdziło, że zagłosowałoby na inną partię, niż podane w sondażu. 6,9 proc. Polaków oznajmiło, że nie wie jeszcze, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 lutego 2026 roku techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

