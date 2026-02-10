Nawrocki powinien mieć szczególne uprawnienie? Większość Polaków nie ma wątpliwości

Na początku lutego Karol Nawrocki po raz pierwszy podczas swojej kadencji zastosował prawo łaski. Skorzystał z tego przywileju w stosunku do trzech osób, odmawiając go pięciu kolejnym. W czterech innych sprawach zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia szczegółowych akt przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Sondaż. Co Polacy sądzą o prawie łaski?

W Onecie postanowiono zadać Polakom pytanie o sens istnienia takiego rozwiązania. „Czy, Pana/Pani zdaniem, prezydentowi RP powinno przysługiwać prawo łaski?” – pytali ankieterzy UCE Research. Większość badanych, wynosząca 57,4 proc., odpowiedziała twierdząco. 22,1 proc. wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 35,3 proc. „raczej tak”. Przeciwnych było 26 proc. ankietowanych: 10,2 proc. w wersji „zdecydowanie nie” oraz 15,8 proc. „raczej nie”. „Trudno powiedzieć” odpowiedziało 16,6 proc. pytanych.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 04-06 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.

Pierwsze ułaskawienia Nawrockiego. Komu pomógł?

W przypadku pierwszej ułaskawionej przez Karola Nawrockiego osoby chodziło o „nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób”. W uzasadnieniu decyzji prezydenta czytamy, że miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne – bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych oraz pozytywną opinię środowiskową. Wobec niej prezydent warunkowo zawiesił wykonanie kary więzienia na okres próby.

Druga ułaskawiona osoba została skazana za kierowanie gróźb karalnych. W tym wypadku prezydent zdecydował się na zastosowanie prawa łaski ze względu na bardzo trudną sytuację zdrowotną i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku. Wobec niej darowano karę więzienia.

Trzecia osoba, którą ułaskawił Karol Nawrocki, dopuściła się oszustwa oraz wyrządzenia dużej szkody w obrocie gospodarczym. Jako uzasadnienie podano w tym wypadku m.in. konieczność sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz dziećmi, a także przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku i znaczny upływ czasu od momentu popełnienia przestępstwa. W tym wypadku kara więzienia została warunkowo zawieszona i na czas próby zastąpiona dozorem kuratorskim.

