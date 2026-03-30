Czarnek zaliczył spektakularną porażkę, Nawrocki triumfuje. Nowy sondaż

Marcowa edycja rankingu zaufania nie przyniosła zmian na pozycji lidera. Prezydent Karol Nawrocki wciąż cieszy się z najwyższego wyniku, który jeszcze poprawił przez ostatnich 30 dni. Ufa mu obecnie 46,3 proc. badanych, z czego „zdecydowanie ufa” — 28,9 proc., a „raczej ufa” — 17,4 proc.

Sondaż zaufania. Lider utrzymał pozycję

To o 2,5 pkt proc. mniej niż w badaniu z lutego, ale aż o 3,7 pkt. proc. więcej niż drugi w rankingu Radosław Sikorski (miesiąc temu polityków dzielił tylko 1 punkt). Prezydentowi nie ufa z kolei 46,7 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufa” — 36,1 proc., a „raczej nie ufa” — 10,6 proc.

Drugi w rankingu zaufania Radosław Sikorski ma 42,6 proc. pozytywnych wskazań: „zdecydowanie ufam” — 22,6 proc., „raczej ufam” — 20 proc. To o 4,1 pkt proc. mniej niż w lutym. Wicepremierowi i szefowi MSZ nie ufa 46,2 proc. ankietowanych: „zdecydowanie nie ufa” — 35,9 proc., „raczej nie ufa” — 10,3 proc.).

Trzeci najlepszy wynik osiągnął premier Donald Tusk. Ufa mu 41 proc. badanych, co stanowi wynik o 0,2 pkt proc. gorszy niż przed miesiącem). Czwarte miejsce utrzymał marszałek Sejmu Włodzimier Czarzasty, któremu ufa 37 proc. osób (o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Piąte miejsce to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 35,5 proc. osób (o 4,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem).

Sondaż zaufania do polityków. Czarnek pod Morawieckim

Kolejny jest były premier z PiS Mateusz Morawiecki z wynikiem 34,1 proc. (o 1,7 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Następny w rankingu Krzysztof Bosak z Konfederacji ma 31,8 proc. pozytywnych odpowiedzi (o 4,4 pkt proc. mniej niż w lutym). Dalej znajdziemy Piotra Zgorzelskiego z PSL, Sławomira Mentzena z Konfederacji, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i kandydata tej partii na premiera, Przemysława Czarnka.

Wynik tego ostatniego powinien dać do myślenia Kaczyńskiemu w kontekście walki o głosy Polaków w najbliższych wyborach parlamentarnych. Czarnek osiągnął wynik znacznie gorszy niż jego partyjny rywal Mateusz Morawiecki. Ufa mu zaledwie 27,7 proc. ankietowanych. Niżej znaleźli się tylko Krzysztof Gawkowski, Grzegorz Braun, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adrian Zandberg i Szymon Hołownia. Dodajmy, że Czarnkowi „raczej nie ufa” 9 proc. badanych, a „zdecydowanie nie ufa” aż 49,3 proc. To najwyższy negatywny wynik tuż po Braunie i Kaczyńskim.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

