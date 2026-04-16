Minister zdrowia do dymisji? Polacy wysłali sygnał Tuskowi. Sondaż dla „Wprost”

Pół żartem, pół serio mówi się, że z obsadzeniem stanowiska ministra zdrowia szefowie rządów mają największy problem. Bo system opieki zdrowotnej jest jak dziura bez dna, do której niezależnie, ile pieniędzy się wsypie, wciąż będą odczuwalne braki. Bo kolejki do specjalistów są wciąż długie, a nigdy nie będzie sytuacji, w której wszyscy pacjenci będą zadowoleni ze sposobu rozwiązywania ich problemów, a co za tym idzie – jakości leczenia.

Przez 2,5 roku, od kiedy u władzy jest koalicja 15 października z Donaldem Tuskiem na czele, została przeprowadzona jedna rekonstrukcja rządu. W jej ramach ze stanowiskiem pożegnała się m.in. minister zdrowia Izabela Leszczyna. W lipcu 2025 r. zastąpiła ją Jolanta Sobierańska-Grenda.

– Odkąd jestem na tym stanowisku, czyli ponad osiem miesięcy, stawiam jasno diagnozę. I nie boję się o tym mówić, że pomimo że w tym roku mamy budżet rekordowy, czyli 248 mld złotych ogólnie na ochronę zdrowia, to wiemy, że do budżetu NFZ-tu będzie nam brakowało na dzień dzisiejszy 18 mld złotych – powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie RMF FM. – W związku z tym myślę, że mówienie w sposób bardzo transparentny, ale również w sposób uczciwy o tym, w którym miejscu jesteśmy, jest wynikiem odpowiedzialności – dodała minister zdrowia.

W połowie marca 2026 r. pojawiły się spekulacje, że jeszcze przed wakacjami Donald Tusk przeprowadzi kolejną rekonstrukcję rządu, a stanowiska miałyby stracić szefowe resortów kultury, edukacji i zdrowia. Premier zdementował te pogłoski, mówiąc, że „nie ma w tej chwili takich planów”. Stanowisko szefa polskiego rządu postanowiliśmy zestawić z opiniami Polek i Polaków.