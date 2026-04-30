Hennig-Kloska do dymisji? Wyraźny sygnał przed kluczowym głosowaniem. Sondaż dla „Wprost”

Wniosek o wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski, który zainicjowała Konfederacja, zostanie poddany głosowaniu w Sejmie w czwartek 30 kwietnia. – To nie jest wniosek polityczny, lecz merytoryczny. Hennig-Kloska jest jednym z najgorszych ministrów w rządzie Donalda Tuska – oświadczył Krzysztof Mulawa.

Wniosek o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Długa lista oskarżeń

Wśród słów krytyki wobec szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawia się m.in. zarzut dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który – jak podkreśla Konfederacja – miał w sposób preferencyjny traktować zagranicznych producentów urządzeń grzewczych, pomijając polski biznes, a jego nagłe zawieszenie „wywołało chaos, wielomiesięczne zatory płatnicze i problemy z płynnością finansową małych polskich firm”.

Pojawia się też „ale” w kontekście systemu kaucyjnego, który przedstawiciele Konfederacji określili jako „bękarta”. „Szacuje się, że ok. 650 mln zł z nieodebranych kaucji trafi do międzynarodowych operatorów. Mimo obietnic obniżenia kosztów, samorządy zapowiadają droższe wywózki śmieci, a system nie przynosi realnych efektów środowiskowych” – czytamy na stronie wspomnianej partii.

Inne zarzuty dotyczą braku działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, a konkretnie dostępności pelletu w sezonie grzewczym 2025/2026.

