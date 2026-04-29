Nawrocki poczuł na plecach oddech dwóch rywali. Prezydent straci pozycję w rankingu zaufania?

Z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że Karol Nawrocki coraz bardziej traci w oczach Polaków. Wciąż utrzymuje się na pierwszym miejscu rankingu zaufania, posiadając 49 proc. głosów, ale tuż za jego plecami wyrasta poważna konkurencja.

Sondaż zaufania. Nawrocki blisko utraty pierwszego miejsca

Na drugim miejscu uplasowało się ex aequo dwóch polityków z obozu rządzącego. To minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki obu wicepremierów to 48 proc. pozytywnych głosów respondentów. Jak podkreśla w swojej analizie CBOS, przewaga Karola Nawrockiego nad ścigającymi go politykami jest już „tylko symboliczna”.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, zaufanie do prezydenta spadło o 3 punkty procentowe, a o 3 wzrosły odpowiedzi, mówiące o braku zaufania. Z kolei zaufanie do Kosiniaka-Kamysza i Sikorskiego wzrosło odpowiednio o 2 i 4 punkty procentowe. Na kolejnym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 45 proc. badanych. Tu również mamy wzrost, tym razem o 2 punkty procentowe.

Na czwartym miejscu jest premier Donald Tusk z 42 proc. zaufania, co stanowi wynik o 1 pkt. proc. wyższy niż w marcu. Piąty jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji, a szósty marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy (odpowiednio 38 i 36 proc.). Na siódmej pozycji znalazł się współlider Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 34 proc.

Dalej mamy ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską z 32 proc., Adriana Zandberga i Mateusza Morawieckiego z 31 proc. oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z zaufaniem na poziomie 27 proc.

Sondaż. Komu Polacy ufają najmniej?

Poza pierwszą dziesiątką znaleźli się ex aequo minister finansów Andrzej Domański oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (po 26 proc.). Następna jest ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk z 25 proc. i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z 24 proc.

Na końcowych pozycjach uplasowali się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z 22 proc. zaufania, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek z 21 proc., ex aequo wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z zaufaniem 20 proc. oraz ostatni w rankingu minister energii Miłosz Motyka, któremu ufa 18 proc. badanych.

Jeśli chodzi o polityków, wobec których Polacy deklarują największą nieufność, to liderem pozostaje Grzegorz Braun z aż 59 proc. negatywnych wskazań. Drugi w tym niechlubnym rankingu jest Jarosław Kaczyński z wynikiem 58 proc., a trzeci kolejny polityk PiS, Przemysław Czarnek z 54 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach od 9 do 19 kwietnia b.r. na liczącej 944 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).

Czytaj też:

Najgorszy wynik od początku kadencji. Tak zmienia się postrzeganie Karola NawrockiegoCzytaj też:

Nowy sondaż zmienia układ sił. Jedna partia wyraźnie zaskakuje