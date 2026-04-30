Dwa sondaże partyjne. Mocna zmiana ws. jednego ugrupowania

Koalicja Obywatelska znajduje się na czele najnowszego sondażu United Surveys dla WP z poparciem na poziomie 31,8 proc. To wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni. Na drugim miejscu uplasowało się PiS, na które chce głosować 24,5 proc. ankietowanych. To wynik lepszy względem poprzedniego sondażu o 0,8 pkt proc. Trzecie miejsce przypadło Konfederacji z wynikiem na poziomie 12,6 proc. To spadek o 1,6 p.p.

Tak dziś chcą głosować Polacy w wyborach. Wyniki zaskakują

Poza podium uplasowała się Lewica, która cieszy się poparciem 8,5 proc. Polaków. To poprawa o 0,5 proc. W Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 6,8 proc. respondentów, co stanowi spadek o 1,6 p.p. Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL (4,6 proc. poparcia, wzrost o 0,9 p.p.), partia Razem (3,8 proc. poparcia, spadek o 0,4 p.p.) i Polska 2050 (1,1 proc. poparcia, spadek o 0,5 p.p.). 6,3 proc. osób jest niezdecydowanych, o 0,6 p.p. więcej.

Gdyby tak zagłosowali wyborcy przy urnach, to w podział mandatów w Sejmie wyglądałby w ten sposób: KO – 192 posłów, Prawo i Sprawiedliwość – 143, Konfederacja – 64, Lewica – 36 i Konfederacja Korony Polskiej – 25. Większość wynosi 231 miejsc. Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono od 24 do 26 kwietnia 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie tysiąca pełnoletnich Polaków.

Ogólnopolska Grupa Badawcza sprawdziła z kolei, jak na wyniki przełożyłaby się partia Mateusza Morawieckiego. Bez niej w Sejmie znalazłyby się cztery partie: KO (37,61 proc.) i PiS (29,41 proc.), które straciły po 0,4 p.p.; Konfederacja (13,24 proc., wzrost o 1,8 p.p.) i Konfederacja Korony Polskiej (7,26 proc., spadek o 1,7 p.p.). Koalicja Obywatelska miałaby wtedy 207 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 159, Konfederacja 60, a ugrupowanie Brauna – 34.

Przy obecności partii byłego premiera wyniki prezentowałyby się następująco: KO (34,39 proc.), PiS (24,73 proc.), Konfederacja (11,76 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (dziewięć proc.) i ugrupowanie Morawieckiego 5,84 proc. Partie wprowadziłyby wówczas do Sejmu odpowiednio 206, 142, 55, 44 i 12 posłów. Sondaż OGB przeprowadzono w dniach 16 – 27 kwietnia metodą CATI.

Czytaj też:

