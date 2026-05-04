Polacy wyrazili swoje zdanie. Ten sondaż da Tuskowi do myślenia?

W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej stwierdzono, że aż 51,1 proc. ankietowanych negatywnie ocenia rząd Koalicji 15 października. Pozytywne o ekipie Donalda Tuska wypowiada się tylko 29,4 proc. ankietowanych. 19,5 proc. uczestników badania zdecydowało się na odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.

Sondaż. Oceny rządu Tuska coraz gorsze

W porównaniu z poprzednim takim badaniem w marcu wychodzi na to, że ocena aktualnego rządu jest coraz gorsza. Wcześniej negatywnie gabinet Donalda Tuska oceniało 49,03 proc. respondentów. 31,14 proc. badanych miało wtedy pozytywne zdanie o władzy, a 19,83 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.

Jeszcze inaczej było w lutym, kiedy rząd negatywnie oceniało 47,2 proc. badanych. Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zostało przeprowadzone w dniach 16-27 kwietnia 2026 roku na próbie 1000 osób.

Sondaż zaufania. Tusk nie wypada tak źle

Co ciekawe, w badaniu zaufania do polityków (IBRiS) szef rządu zajął całkiem dobrą pozycję. Uplasował się tuż za liderem, Karolem Nawrockim, wypychając z drugiego miejsca Radosława Sikorskiego.

Tuskowi ufa 39,2 proc. Polaków („zdecydowanie ufam” — 17,9 proc., „raczej ufam” — 21,3 proc.). Jednocześnie jednak aż 53,2 proc. badanych ma negatywne zdanie o działalności premiera („zdecydowanie nie ufam” — 39,8 proc., „raczej nie ufam” — 13,4 proc.).

Pierwszy w rankingu Karol Nawrocki ma 49,1 proc. ocen pozytywnych („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.), co oznacza wzrost o 2,8 pkt proc. względem marca. Negatywnie prezydenta ocenia 41,6 proc. respondentów („zdecydowanie nie ufam” — 28,5 proc., „raczej nie ufam” — 13,1 proc.). Dodajmy, że jest to jedyny przypadek w całym zestawieniu, gdzie liczba wskazań pozytywnych przewyższa negatywne.

