Sprawa Ziobry odbije się na relacji Polski z USA? Polacy nie mają wątpliwości w sondażu

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków, czy obecność Zbigniewa Ziobry w USA wpłynie na relacje naszego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podała Polska Agencja Prasowa, 66 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że nie zmieni to stosunków polsko-amerykańskich. Przeciwnego zdania było 17 proc. ankietowanych. Identyczny wynik padł wobec osób, które wybrały opcję „trudno powiedzieć”.

Zdaniem szefowej Centrum Stosunków Międzynarodowych pobyt wiceprezesa PiS w USA stanowi jeden z elementów, który utrudnia relację między naszymi państwami. Dr Małgorzata Bonikowska oceniła, że „Polska nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to dla nas zbyt ważny kraj”. – Robimy zresztą wszystko jako państwo, żeby te relacje były jak najlepsze i też jak najbliższe, jeżeli są w nich jakieś napięcia, staramy się je łagodzić, a nie powiększać – mówiła.

Zbigniew Ziobro w USA. Polacy w sondażu o stanie stosunków polsko-amerykańskich

Dr Bonikowska podsumowała, że sytuacja Ziobry stanowi duże wyzwanie dla Polski. – Jasno widać, że Ziobro dostał pewną formę ochrony w Stanach Zjednoczonych – stwierdził z kolei dr Karol Szulc. Według amerykanisty z Uniwersytetu Wrocławskiego rząd będzie robił w tej sytuacji dobrą minę do złej gry. Dr Szulc przyznał, że „dopóki nie usamodzielnimy się w Unii Europejskiej, w dalszym ciągu jesteśmy uzależnieni od USA”.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) i internetowych (CAWI – 20 proc.) w dniach 18 – 20 maja 2026 r. na próbie tysiąca pełnoletnich mieszkańców Polski. W sondażu dla „Wprost” z połowy maja powrotu byłego ministra sprawiedliwości do Polski domagało się ponad 63 proc. respondentów. 16 proc. Polaków było przeciwnych takiemu rozwiązaniu, a niecałe 21 proc. było niezdecydowanych.

Czytaj też:

Burza wokół Ziobry w USA. Kongresmeni żądają wyjaśnieńCzytaj też:

Zaskakujący zwrot w sprawie Ziobry. Prokuratura jest bezradna?