Najlepszy prezydent Polski? Lider deklasuje konkurencję, Nawrocki na podium

W sondażu IBRiS, który został przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej”, zapytano Polki i Polaków, kto w ich ocenie zasługuje na miano najlepszego prezydenta Polski po 1989 r. W zestawieniu z ogromną przewagą prowadzi Aleksander Kwaśniewski, który uzyskał 40,8 proc. wskazań.

Najlepszy prezydent Polski? Kwaśniewski bezkonkurencyjny, Nawrocki na podium

Na drugiej pozycji uplasował się Lech Kaczyński z wynikiem 23,5 proc. Karol Nawrocki znalazł się na najniższym stopniu podium, a na prezydenta, który obecnie pełni urząd, głos oddało 21,1 proc. ankietowanych.

W dalszej części zestawienia znaleźli się: Lech Wałęsa (3,8 proc.), Andrzej Duda (2,4 proc.), Bronisław Komorowski (1,7 proc.) i Wojciech Jaruzelski (0,1 proc.). 6,6 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prof. Dudek: Nie pozostaje na smyczy

Data opublikowania wyników badania nie jest przypadkowa, ponieważ dokładnie rok temu, 1 czerwca 2025 r., została przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim.

– Karol Nawrocki nie pozostaje na smyczy środowiska, które wysunęło go jako kandydata na prezydenta. Jest prezydentem niezależnym od PiS, ale łączy go wspólnota interesów w postaci odsunięcia rządów Donalda Tuska – komentuje dla „Rzeczpospolitej” prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu zaprzysiężenia Karol Nawrocki podkreślał, że będzie głosem Polaków, którzy chcą, aby ich ojczyzna była bezpieczna i inwestowała w swój rozwój. Zobowiązał się także do tego, że będzie konsekwentnie realizował program, z jakim szedł do wyborów. – Będę głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej, Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale która nie jest Unią Europejską. Jest Polską i pozostanie Polską – zaznaczył. Karol Nawrocki dodał także, że być może mówi to z pewną dozą naiwności, ale wierzy, że w sprawach zasadniczych dla Polski uda się porozumieć ponad podziałami.

