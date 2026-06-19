Burza po ruchu Zełenskiego. Polacy domagają się reakcji. Nowy sondaż

Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „bohaterów UPA”, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się propozycją Karola Nawrockiego, aby prezydentowi Ukrainy odebrać najwyższe odznaczenie. Rzecznik polskiego prezydenta oznajmił, że kapituła przedstawiła głowie państwa swoje stanowisko, a Nawrocki podejmie decyzję w „odpowiednim czasie”.

Burza po decyzji Zełenskiego. Co z orderem prezydenta Ukrainy? Nowy sondaż

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani, czy Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony Orderu Orła Białego. 51,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, w tym 31,9 proc. zdecydowanie popiera taki scenariusz, a 19,3 proc. – raczej.

Przeciwnego zdania jest łącznie 35,5 proc. badanych. 23 proc. respondentów stoi na stanowisku, że odznaczenie raczej nie powinno zostać odebrane prezydentowi Ukrainy, a 12,5 proc. – zdecydowanie nie. 13,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Co ciekawe, wśród sympatyków obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050) przeważają przeciwnicy odebrania orderu Zełenskiemu (53 proc.), a za jego odebraniem opowiada się 30 proc. badanych. Wśród respondentów, którzy deklarują poparcie dla opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem), 80 proc. jest za odebraniem orderu, a 17 proc. przeciwko.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób, metodą mieszaną (mix-mode): wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych i telefonicznych (CAWI/CATI).

To już kolejne badanie tego typu. Na początku czerwca pracownia SW Research na zlecenie „Wprost” przeprowadziła sondaż, w którym zapytaliśmy, czy Polki i Polacy popierają inicjatywę Karola Nawrockiego i są za odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Aż 52,3 proc. respondentów odpowiedziało wówczas twierdząco, a 22,4 proc. było przeciwnego zdania. 25,3 proc. nie miało jednoznacznej opinii.

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