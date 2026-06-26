Trzaskowski zalicza sondażowy spadek. Rekordowy wynik Nawrockiego

W najnowszym badaniu zaufania do polityków zdecydowanym liderem został prezydent Karol Nawrocki. Pozytywnie odbiera go 54,8 proc. badanych, z czego „zdecydowanie” ufa mu 23,8 proc., a „raczej” ufa — 31 proc. To aż o 8,4 pkt proc. więcej niż miesiąc temu.

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki triumfuje

Negatywne zdanie o Nawrockim ma 39,3 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufam” — 30,5 proc., „raczej nie ufam” — 8,8 proc.).

Nawrocki pobił tym samym rekordowy wynik Szymona Hołowni ze stycznia 2024 roku, kiedy ówczesnemu marszałkowi Sejmu ufało 54,4 proc. Polaków. Prezydent ma też więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych, co wyróżnia go spośród pozostałych polskich polityków. Warto przypomnieć, że badanie przeprowadzono po tym, jak odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co mogło mieć wpływ na wyniki.

Drugą pozycję utrzymał wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ufa mu 42,6 proc. osób („zdecydowanie ufam” — 23,9 proc., „raczej ufam” — 18,7 proc.), a więc o 0,1 pkt proc. mniej niż w maju. Politykowi temu nie ufa 51 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufam” — 34,1 proc., „raczej nie ufam” — 16,9 proc.).

Trzecie miejsce w tym rankingu zajął premier Donald Tusk, któremu ufa 38,1 proc. Polaków(„zdecydowanie ufam” — 23,3 proc., „raczej ufam” — 14,8 proc.). To o 1,5 pkt proc. więcej, niż przed miesiącem. Nie ufa mu z kolei 57,6 proc. pytanych („zdecydowanie nie ufam” — 46,5 proc., „raczej nie ufam” — 11,1 proc.).

Na czwartym miejscu uplasował się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 36 proc. ankietowanych czyli o 0,8 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu. Piąty jest poseł Mateusz Morawiecki z 35,3 proc. pozytywnych wskazań, a szósty minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z 34,9 proc.

Sondaż zaufania. Trzaskowski zalicza duży spadek

Spadek aż o 5,6 pkt proc. zaliczył z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z wynikiem 32,5 proc. zajmuje on obecnie siódmą pozycję. Nietrudno zgadnąć, że słabszy wynik tego polityka może wiązać się z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym. Sygnalista oznajmił w Kanale Zero, że próbował informować prezydenta stolicy o nieprawidłowościach, a 2 miesiące później stracił pracę.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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