Nawrocki pobił rekord, jest jednak „ale”. Tak Polacy ocenili jego prezydenturę

Ostatnie sondaże są dla Karola Nawrockiego całkiem korzystne. Dobry wynik osiągnął zwłaszcza w badaniu zaufania, przeprowadzanym przez IBRIS dla Onetu. Prezydent pobił w nim rekord wszech czasów, zostawiając w tyle wszystkich swoich politycznych rywali. Najnowszy sondaż potwierdził tylko dominację tego polityka.

Sondaż. Jak oceniamy prezydenturę Karola Nawrockiego?

Ankieterzy SW Research zadawali Polakom jedno proste pytanie. „Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego?” – chcieli wiedzieć. Aż 40,2 proc. badanych oceniło prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiła mu jednak prawie tak samo liczna grupa, bo aż 38,2 proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie miało 21,6 proc. pytanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Nawrocki kontra Zełenski. Wyniki nowego sondażu

W innym badaniu SW Research na zlecenie „Wprost” zapytaliśmy Polaków o ocenę decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Z sondażu wynikało, że większość respondentów popiera taki krok. Pozytywnie oceniło go 53,3 proc. ankietowanych. Przeciw było 30,4 proc., a 13,6 proc. nie miało zdania. 2,7 proc. badanych przyznało, że nie zna tej decyzji. Z innych badań opinii wynika, że polski prezydent zyskał na tej decyzji.

Nawrocki liderem rankingu zaufania CBOS

Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków, przygotowywanym przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Przez dwa miesiące tracił punkty procentowe, ale w czerwcu odrobił spadki. Nawrockiemu w tym miesiącu ufało o 5 pkt proc. więcej osób niż w maju. Nieufność do głowy państwa zmniejszyła się z kolei o 4 pkt proc. i wynosi obecnie 34 proc.

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